Pizarro: “Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo”

David Pizarro, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TGR Rai Toscana della squadra e delle questioni che ne riguardano. Le sue parole:

“Con tutto il rispetto per Iachini, penso che la Fiorentina abbia bisogno di un allenatore importante e con personalità. Vedrei bene Sarri sulla panchina. I fiorentini hanno un palato raffinato, vogliono vedere giocare bene la squadra ed io l’ho vissuto nella mia esperienza qui. Dispiace vedere la Fiorentina così in basso in classifica perchè per la rosa che ha poteva fare tutt’altro campionato”.

Infine sulla suggestione De Rossi allenatore della Fiorentina, suggerita dal video fatto da Toni, Pizarro risponde: “Luca lo conosco ed è uno a cui piace scherzare molto. Peccato perchè ha messo Daniele in mezzo ad un grande problema, ma credo che partirà dal basso da quanto ne so. Avrà tempo per arrivare ad allenare grandi squadre”.

LEGGI ANCHE: I CONVOCATI DELLA FIORENTINA: FUORI MILENKOVIC PER INFORTUNIO