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Notizie Pizarro Fiorentina

Pizarro: “Fagioli mi ha conquistato. Kean? Deve capire che ha trovato il suo posto nel mondo”

30 aprile 2025 09:08

Pizarro: "Anche io ho perso una finale con la maglia della Fiorentina. Speriamo sia l'ora di vincerne una"

23 marzo 2025 12:50

Pizarro: "Oggi torniamo indietro nel tempo. Fiorentina? Quest'anno può arrivare in Champions"

22 marzo 2025 17:17

Il retroscena di Borja: "Nel 4-1 con l'Inter i nerazzurri ci chiesero di rallentare e non attaccare più"

13 marzo 2025 14:43

Pizarro: "Conosco i tifosi, so che non apprezzano come gioca ora la Fiorentina. Mi aspetto molto da Zaniolo"

13 marzo 2025 14:19

Pizarro scherza: "Rifarei la finale col Napoli, se Ilicic avesse segnato non saremmo usciti dallo stadio"

13 marzo 2025 13:48

Pizarro: “Fiorentina favorita sulla Roma. Tenetevi stretto Commisso. Zalewski? A Firenze può tornare ad alti livelli”

26 ottobre 2024 09:22

Pizarro si congratula con Montella per gli Europei e pubblica una foto con la maglia della Fiorentina

03 luglio 2024 17:53

Pizarro nostalgico: "Ricordo più bello? Il 4-2 con la Juve, da orgasmo. Torreira era perfetto per la Viola"

15 febbraio 2024 13:50

DALLA SERIE A AL PADEL, BORJA VALERO RINCONTRA PIZARRO: "A padel siamo più forti che a calcio"

03 febbraio 2024 14:48

Borja Valero non è d'accordo con Pizarro: "Arthur e Maxime Lopez possono giocare insieme"

11 settembre 2023 14:48

Pizarro: “Lopez ed Arthur non possono giocare insieme, troppo simili, servono muscoli. Con Arthur può giocare Duncan”

11 settembre 2023 09:13

Pizarro: “Fiorentina e Inter tecnicamente alla pari, niente è già scritto. Italiano ha trovato la sua dimensione”

23 maggio 2023 09:08

Borja Valero ricorda Pizarro: "La palla con lui era veramente in banca. Tra i più forti con cui ho giocato"

02 aprile 2023 17:40

Pizarro torna sulla semifinale con il Siviglia: "Vorrei rigiocarla. Non meritavamo di uscire"

13 agosto 2022 17:02

Pizarro sorpreso: "Vlahovic aveva parlato di rinnovare con la Fiorentina, pensavo restasse a gennaio"

09 maggio 2022 13:10

Pizarro ammette: "Nico Gonzalez delude. In nazionale è devastante, deve dare di più alla Fiorentina"

09 maggio 2022 13:03

Pizarro rivela: "Ho consigliato io a Pradè di prendere Torreira, mi piace molto anche se siamo diversi"

31 marzo 2022 18:16

Pizarro: "Vlahovic via dispiace, lo vedevo alla Batistuta. Questa Fiorentina somiglia alla mia"

06 gennaio 2022 13:47

"Capezzi, il nuovo Pizarro". Il paragone col Pek per l' ex faro della Primavera. La sua storia

10 dicembre 2021 19:15

Retroscena di mercato di Lo Monaco: "Volevo portare Paredes alla Fiorentina per sostituire Pizarro"

15 settembre 2021 22:03

Pizarro: "Torreira è l'uomo che serviva alla Fiorentina. Berardi in viola mi sarebbe piaciuto. La rosa è competitiva"

06 settembre 2021 10:20

Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"

21 maggio 2021 16:02

Pizarro: "Vlahovic, non è sempre una lotta. Amrabat? Ci vogliono i cogl**ni. Voglio Spalletti"

22 marzo 2021 22:43

CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore

04 dicembre 2020 09:20

Pizarro: "Spalletti è l'ideale per la panchina della Fiorentina, ci tiene tanto a Firenze e al club viola"

25 luglio 2020 20:28

Agudelo, il colombiano studia da regista basso: l'obiettivo è diventare il nuovo Pizarro dei viola

18 aprile 2020 11:36

Pizarro: “La Roma è il club al quale sono più legato. Voglio studiare da allenatore”

05 aprile 2020 11:18

Agudelo, un centrocampista tutto da scoprire: la Fiorentina spera di avere il nuovo Pizarro

04 aprile 2020 12:00

Pizarro: "Pulgar? Quando capirà di essere in club glorioso, esploderà. A Firenze vi ho fatto abituare bene.."

26 marzo 2020 22:10

Pizarro: "Contro la Juventus è sempre stato così. Non è bello vedere la Fiorentina chiusa in difesa anche quando perde"

08 febbraio 2020 21:02

Pizarro torna in campo. Giocherà nella squadra formata da Totti. I dettagli

19 settembre 2019 13:44

Pradè: "Finalmente Pulgar è qui, trattativa iniziata i primi di luglio. È sponsorizzato da Pizarro ed è un leader"

09 agosto 2019 14:49

"Che bello l'affetto di Firenze! Edimilson farà strada, ecco ciò che manca alla Fiorentina"

21 gennaio 2019 19:40

Rossi: "Tornerei a piedi a Firenze, ho la Fiorentina nel cuore. Pizarro il più forte di tutti"

06 dicembre 2018 14:14

Pizarro si ritira: "Sono io che lascio il calcio, non è il calcio che lascia me.."

30 novembre 2018 18:53

Pizarro: "Sarò sempre grato ai tifosi viola che mi hanno aiutato in un momento difficilissimo"

31 ottobre 2018 11:55

REGISTA? MANCA DA PIZARRO, BRAVO VERETOUT. PIOLI E UN CASO CHE DEVE SPIEGARE

25 ottobre 2018 22:48

Pizarro: "Per sempre legato alla Fiesole e alla Fiorentina. Senza infortuni di Rossi e Gomez avremmo vinto"

16 dicembre 2017 18:07

Pizarro: "La mia Fiorentina come il Napoli di Sarri. Montella? Non dategli tutte le colpe".

16 dicembre 2017 09:06

Infinito Pizarro: rinnova con l'Universidad de Chile, giocherà fino a 39 anni

15 dicembre 2017 12:24

L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...

12 dicembre 2017 14:52

PEZZELLA E VERETOUT I COLPI MIGLIORI. BADELJ COME PIZARRO, SENZA BORJA AL FIANCO...

08 novembre 2017 14:51

Pizarro: "Dispiaciuto per i tifosi viola, situazione triste. Amano il bel calcio, ma serve pazienza..."

18 agosto 2017 16:46

Fiorentina giù, sorridono solo gli ex viola Mutu e Pizarro

21 maggio 2017 16:39

Pizarro: "La semifinale persa contro il Siviglia il mio rimpianto più grande. Montella bravissimo"

14 gennaio 2017 12:30

Pizarro: "Un piacere essere a Firenze, vediamo se trovo una squadra dove esprimermi. Capezzi un peccato. Sousa..."

05 gennaio 2017 13:54

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