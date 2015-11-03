Notizie Pizarro Fiorentina

Pizarro: “Fagioli mi ha conquistato. Kean? Deve capire che ha trovato il suo posto nel mondo”
30 aprile 2025 09:08
Pizarro: "Anche io ho perso una finale con la maglia della Fiorentina. Speriamo sia l'ora di vincerne una"
23 marzo 2025 12:50
Pizarro: "Oggi torniamo indietro nel tempo. Fiorentina? Quest'anno può arrivare in Champions"
22 marzo 2025 17:17
Il retroscena di Borja: "Nel 4-1 con l'Inter i nerazzurri ci chiesero di rallentare e non attaccare più"
13 marzo 2025 14:43
Pizarro: "Conosco i tifosi, so che non apprezzano come gioca ora la Fiorentina. Mi aspetto molto da Zaniolo"
13 marzo 2025 14:19
Pizarro scherza: "Rifarei la finale col Napoli, se Ilicic avesse segnato non saremmo usciti dallo stadio"
13 marzo 2025 13:48
Pizarro: “Fiorentina favorita sulla Roma. Tenetevi stretto Commisso. Zalewski? A Firenze può tornare ad alti livelli”
26 ottobre 2024 09:22
Pizarro si congratula con Montella per gli Europei e pubblica una foto con la maglia della Fiorentina
03 luglio 2024 17:53
Pizarro nostalgico: "Ricordo più bello? Il 4-2 con la Juve, da orgasmo. Torreira era perfetto per la Viola"
15 febbraio 2024 13:50
DALLA SERIE A AL PADEL, BORJA VALERO RINCONTRA PIZARRO: "A padel siamo più forti che a calcio"
03 febbraio 2024 14:48
Borja Valero non è d'accordo con Pizarro: "Arthur e Maxime Lopez possono giocare insieme"
11 settembre 2023 14:48
Pizarro: “Lopez ed Arthur non possono giocare insieme, troppo simili, servono muscoli. Con Arthur può giocare Duncan”
11 settembre 2023 09:13
Pizarro: “Fiorentina e Inter tecnicamente alla pari, niente è già scritto. Italiano ha trovato la sua dimensione”
23 maggio 2023 09:08
Borja Valero ricorda Pizarro: "La palla con lui era veramente in banca. Tra i più forti con cui ho giocato"
02 aprile 2023 17:40
Pizarro torna sulla semifinale con il Siviglia: "Vorrei rigiocarla. Non meritavamo di uscire"
13 agosto 2022 17:02
Pizarro sorpreso: "Vlahovic aveva parlato di rinnovare con la Fiorentina, pensavo restasse a gennaio"
09 maggio 2022 13:10
Pizarro ammette: "Nico Gonzalez delude. In nazionale è devastante, deve dare di più alla Fiorentina"
09 maggio 2022 13:03
Pizarro rivela: "Ho consigliato io a Pradè di prendere Torreira, mi piace molto anche se siamo diversi"
31 marzo 2022 18:16
Pizarro: "Vlahovic via dispiace, lo vedevo alla Batistuta. Questa Fiorentina somiglia alla mia"
06 gennaio 2022 13:47
"Capezzi, il nuovo Pizarro". Il paragone col Pek per l' ex faro della Primavera. La sua storia
10 dicembre 2021 19:15
Retroscena di mercato di Lo Monaco: "Volevo portare Paredes alla Fiorentina per sostituire Pizarro"
15 settembre 2021 22:03
Pizarro: "Torreira è l'uomo che serviva alla Fiorentina. Berardi in viola mi sarebbe piaciuto. La rosa è competitiva"
06 settembre 2021 10:20
Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"
21 maggio 2021 16:02
Pizarro: "Vlahovic, non è sempre una lotta. Amrabat? Ci vogliono i cogl**ni. Voglio Spalletti"
22 marzo 2021 22:43
CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore
04 dicembre 2020 09:20
Pizarro: "Spalletti è l'ideale per la panchina della Fiorentina, ci tiene tanto a Firenze e al club viola"
25 luglio 2020 20:28
Agudelo, il colombiano studia da regista basso: l'obiettivo è diventare il nuovo Pizarro dei viola
18 aprile 2020 11:36
Pizarro: “La Roma è il club al quale sono più legato. Voglio studiare da allenatore”
05 aprile 2020 11:18
Agudelo, un centrocampista tutto da scoprire: la Fiorentina spera di avere il nuovo Pizarro
04 aprile 2020 12:00
Pizarro: "Pulgar? Quando capirà di essere in club glorioso, esploderà. A Firenze vi ho fatto abituare bene.."
26 marzo 2020 22:10
Pizarro: "Contro la Juventus è sempre stato così. Non è bello vedere la Fiorentina chiusa in difesa anche quando perde"
08 febbraio 2020 21:02
Pizarro torna in campo. Giocherà nella squadra formata da Totti. I dettagli
19 settembre 2019 13:44
Pradè: "Finalmente Pulgar è qui, trattativa iniziata i primi di luglio. È sponsorizzato da Pizarro ed è un leader"
09 agosto 2019 14:49
"Che bello l'affetto di Firenze! Edimilson farà strada, ecco ciò che manca alla Fiorentina"
21 gennaio 2019 19:40
Rossi: "Tornerei a piedi a Firenze, ho la Fiorentina nel cuore. Pizarro il più forte di tutti"
06 dicembre 2018 14:14
Pizarro si ritira: "Sono io che lascio il calcio, non è il calcio che lascia me.."
30 novembre 2018 18:53
Pizarro: "Sarò sempre grato ai tifosi viola che mi hanno aiutato in un momento difficilissimo"
31 ottobre 2018 11:55
REGISTA? MANCA DA PIZARRO, BRAVO VERETOUT. PIOLI E UN CASO CHE DEVE SPIEGARE
25 ottobre 2018 22:48
Pizarro: "Per sempre legato alla Fiesole e alla Fiorentina. Senza infortuni di Rossi e Gomez avremmo vinto"
16 dicembre 2017 18:07
Pizarro: "La mia Fiorentina come il Napoli di Sarri. Montella? Non dategli tutte le colpe".
16 dicembre 2017 09:06
Infinito Pizarro: rinnova con l'Universidad de Chile, giocherà fino a 39 anni
15 dicembre 2017 12:24
L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...
12 dicembre 2017 14:52
PEZZELLA E VERETOUT I COLPI MIGLIORI. BADELJ COME PIZARRO, SENZA BORJA AL FIANCO...
08 novembre 2017 14:51
Pizarro: "Dispiaciuto per i tifosi viola, situazione triste. Amano il bel calcio, ma serve pazienza..."
18 agosto 2017 16:46
Fiorentina giù, sorridono solo gli ex viola Mutu e Pizarro
21 maggio 2017 16:39
Pizarro: "La semifinale persa contro il Siviglia il mio rimpianto più grande. Montella bravissimo"
14 gennaio 2017 12:30
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