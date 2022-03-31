Pizarro rivela: "Ho consigliato io a Pradè di prendere Torreira, mi piace molto anche se siamo diversi"

David Pizarro è stato uno dei centrocampisti più forti e amati a Firenze degli ultimi 20 anni di Fiorentina, ha parlato di Torreira

Il settimanale Il Brivido Sportivo ha contattato David Pizarro per parlare di Lucas Torreira, suo erede per ruolo con la maglia della Fiorentina. Le parole di Pizarro:

“A me Torreira piace moltissimo anche se ritengo che siamo giocatori molto diversi. Lui però sta facendo un grandissimo campionato dopo che in passato girando per l’Europa non aveva mai trovato la possibilità di esprimersi”.

Torreira sembra tornato quello di Genova, è così?

“Sicuro, lì ha dimostrato tanto. Io ne parlai un po’ di tempo fa con Pradè, gli consigliai di prenderlo. Ero certo che avrebbe fatto molto comodo alla Fiorentina”.

Per quale ragione in particolare?

“Lucas è un giocatore moderno. Poi essendo anche io un cittadino dell’altra parte del mondo, sono cileno, so perfettamente cosa prova lui da uruguaiano: Torreira sa che non ci regalano mai nulla. E quindi uomini come lui vanno sempre a mille. Lo ripeto, è un calciatore che e me sempre piaciuto tantissimo”.

David, diceva che Torreira ha vissuto fuori dall’Italia esperienze non esaltanti: adesso si fermerà a Firenze?

“Sì perché dopo poca fortuna ora ha trovato la continuità che cercava proprio nella Fiorentina. Mi auguro che rimanga a Firenze. Perché ognuno di noi ogni volta che trova il posto giusto vuole trattenersi a lungo. Naturalmente lo spero anche per la squadra viola”.

Che giudizio ha del lavoro dell’allenatore Vincenzo Italiano?

“Italiano ha creato una Fiorentina importante perché al di là del campo dove sia impegnata, esprime sempre il proprio gioco. La stessa cosa che facevamo noi ai tempi di Montella: avevamo il nostro timbro e ce la giocavamo con tutti”.

Cosa manca ancora alla Fiorentina?

“Purtroppo alcuni punti in classifica e questo mi dispiace molto. Ho seguito tanto partite dei viola e ho visto che ne hanno lasciati troppi per strada. Lo dico vedendo ciò che hanno espresso invece le formazioni che stanno sopra alla Fiorentina. Ecco, questo credo sarà un rammarico importante: per Italiano e la squadra”.

GUAI PER BATISTUTA

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