Dall'Argentina, Batistuta non paga 32 milioni di euro di tasse e il governo gli congela tutti i beni

La leggenda della Fiorentina Gabriel Batistuta ha avuto i suoi beni congelati in Argentina per circa 32 milioni di euro di tasse non pagate. Secondo il quotidiano Clarin, i magistrati nel suo comune d...

La leggenda della Fiorentina Gabriel Batistuta ha avuto i suoi beni congelati in Argentina per circa 32 milioni di euro di tasse non pagate. Secondo il quotidiano Clarin, i magistrati nel suo comune di Reconquista ha disposto il congelamento dei beni per almeno cinque giorni, o fino al pagamento delle tasse dovute.

Sull'importo residuo è previsto anche il 15 per cento di interessi, oltre ai contributi sociali, per un totale di quasi quattro milioni di pesos, circa 32 milioni di euro. Batistuta è stato coinvolto in controversie fiscali già negli ultimi anni in Argentina, in quanto è stato uno dei numerosi atleti che hanno sostenuto che il contributo richiesto dal governo per aiutare tutti durante la pandemia di COVID-19 fosse ingiusto.

Tra gli altri che hanno tentato di agire in giudizio contro il pagamento del contributo figura l'attaccante Carlos Tevez. Batistuta, oggi 53enne, si è ritirato nel 2005 dopo aver trascorso gran parte della sua carriera in Italia con la Fiorentina, Roma e Inter. Ha segnato 183 gol in 318 presenze in Serie A, oltre a 16 in 26 partite di Serie B con i viola. Lo riporta FootballItalia

SPORTITALIA CONFERMA L'INTERESSE VIOLA PER LE NORMAND

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