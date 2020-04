Ecco alcuni estratti dell’intervista di David Pizarro al Corriere dello Sport: “Riprendere il campionato? Per me la stagione è finita, le persone stanno soffrendo non ha senso continuare. La squadra alla quale sono più legato? La Roma, era l’anno dello scudetto. Io andai in panchina e vidi Totti segnare quel gol al volo contro noi dell’Udinese. I miei progetti? Il corso da allenatore a Coverciano, ero già pronto poi a causa del virus con la mia famiglia siamo dovuti tornare a casa. Mi scuso con qualche tifoso se con le mie giravolte gli ho fatto venire le palpitazioni. Pizarro regista? Un’intuizione di Roy Hodgson”.