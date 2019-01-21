"Che bello l'affetto di Firenze! Edimilson farà strada, ecco ciò che manca alla Fiorentina"
David Pizarro ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Ieri sono stato al Franchi, mi sono divertito, mi ha colpito l’affetto della gente, anche ieri ho ricevuto un bagno di foto e autografi. L...
David Pizarro ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Ieri sono stato al Franchi, mi sono divertito, mi ha colpito l’affetto della gente, anche ieri ho ricevuto un bagno di foto e autografi. La partita si era messa male, fino all’espulsione c’era solo la Viola in campo, peccato, Edimilson farà parlare di sé, aveva giocato bene fino all'espulsione. Al centrocampo manca un po’ di palleggio. Bravo Veretout, lui ha cercato Chiesa sull’angolo per andare in rete. Conosco Muriel fin dall’Udinese, può dar tantissimo, si perde nel fisico ma ha grandi caratteristiche."