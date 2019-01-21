"Che bello l'affetto di Firenze! Edimilson farà strada, ecco ciò che manca alla Fiorentina"

David Pizarro ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Ieri sono stato al Franchi, mi sono divertito, mi ha colpito l’affetto della gente, anche ieri ho ricevuto un bagno di foto e autografi. L...

A cura di Redazione Labaroviola 21 gennaio 2019 19:40

FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 26: David Pizarro of ACF Fiorentina celebrates the victory after the UEFA Europa League Round of 32 match between ACF Fiorentina and Tottenham Hotspur FC at Artemio Franchi stadium on February 26, 2015 in Florence, Italy.

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