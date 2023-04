Borja Valero ricorda Pizarro: “La palla con lui era veramente in banca. Tra i più forti con cui ho giocato”

Durante la doppia intervista concessa a Dazn, l’ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha ricordato la sua avventura in viola, partendo dal ricordo di David Pizarro: “Tra i centrocampisti più forti con cui ho giocato, c’è Pizarro. Incredibile: quando la davi a lui, la palla era veramente in banca. Mi sarebbe piaciuto vederlo in coppia con Brozovic; insieme, avrebbero potuto creare un reparto pazzesco”.

Poi ha proseguito parlando di Joaquin: “Anche il mio amico Joaquin non era male. A Firenze non ha avuto un inizio facile, ma poi ha fatto vedere chiaramente di che pasta è fatto. Un personaggio unico, nello spogliatoio non faceva altro che bene”. E su Gonzalo Rodriguez: “Impossibile dimenticarlo, amico di mille battaglie, anche a Villarreal. Abbiamo condiviso anche la camera”.

Infine, su Giuseppe Rossi: “Qualità irraggiungibili per molti. Se solo non avesse avuto quegli infortuni… Staremmo sicuramente parlando di un giocatore ancora più grande di quello che è stato. Un altro è Salah, che non ha bisogno di commenti da quanto è forte”.