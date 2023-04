Il guardalinee di Inter-Fiorentina entra in campo per ostacolare il recupero palla di Ranieri. Rabbia viola

Un qualcosa di tanto inspiegabile quando incredibile. Siamo nei minuti finali di Inter-Fiorentina con la squadra di Milano che cercava di attaccare per agguantare il pareggio con la squadra viola che cercava di difendersi. In questi minuti concitati, dopo un passaggio di Barella, con Ranieri che stava per andare sulla palla, il guardalinee è letteralmente entrato in campo ostacolando di fatto il giocatore della Fiorentina che poi è stato costretto a toccare la palla, vedendola solo alla fine, e concedendo una rimessa laterale pericolosa all’Inter scatenando, come si vede dal video, la rabbia di Ranieri e di Vincenzo Italiano che per le proteste ha rimediato anche un cartellino giallo dall’arbitro Maresca.

🔴 In pieno recupero il guardalinee entra in campo per ostacolare il recupero palla di Ranieri. Una roba gravissima #InterFiorentina pic.twitter.com/paiRj12yhQ — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) April 2, 2023

LE PAROLE DI INZAGHI A FINE PARTITA