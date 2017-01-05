Labaro Viola

Pizarro: "Un piacere essere a Firenze, vediamo se trovo una squadra dove esprimermi. Capezzi un peccato. Sousa..."

L'ex centrocampista viola ha rilasciato dichiarazioni a 360 gradi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2017 13:54
Pizarro: "Un piacere essere a Firenze, vediamo se trovo una squadra dove esprimermi. Capezzi un peccato. Sousa..." - David Pizarro con indosso la maglia viola
David Pizarro con indosso la maglia viola
News
Fiorentina
Primo Piano
Pizarro
Condividi

Proprio in questi minuti il centrocampista ex viola David Pizarro si trova fuori dal centro sportivo viola a margine dell'allenamento. Il giocatore classe '79 è attualmente svincolato. Queste le sue dichiarazioni:

"Sono venuto per salutare, essere a Firenze per me è sempre un piacere. Qui ho lasciato tanti amici, mi sono divertito nei tre anni in maglia viola. La Fiorentina è una grande squadra, lo dimostrano i risultati, anche se ci sono alcune cose da migliorare.
Ho salutato soprattutto Ilicic, Gonzalo, Borja, con loro ho vissuto tre anni indimenticabili. Paulo Sousa? Lo conosco molto bene, è l'uomo in più di questa Fiorentina senza dubbio. Sarebbe un vero peccato se dovesse partire. A Firenze, da questo punto di vista, le ultime stagioni sono state un po' travagliate.
Montella al Milan? Sta facendo un grandissimo lavoro con i rossoneri, e sono felice per lui. Conoscendolo, ci avrei scommesso: l'ho sempre detto che avrebbe fatto una grandissima carriera da allenatore.
Badelj è cresciuto molto, adesso lo vogliono tutti. È un giocatore importante, deciderà lui cosa fare.

Capezzi? Mi è dispiaciuto non vederlo in maglia viola. Puntavo tantissimo su di lui. Sicuramente farà una grande carriera, magari in futuro potrà tornare a Firenze.

Sono molto legato all'Italia, per me conta tantissimo. Vediamo se trovo una squadra importante per far vedere le mie qualità. In futuro vorrei fare il corso allenatori qui a Coverciano. Io sulla panchina della Fiorentina un giorno? Magari, sarebbe un sogno"

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok