Pizarro: "Oggi torniamo indietro nel tempo. Fiorentina? Quest'anno può arrivare in Champions"

L'attesa per il Pepito Day continua a crescere, un evento che vedrà la partecipazione di leggende storiche della Fiorentina e ex compagni di squadra di Giuseppe Rossi. Nel frattempo, prima del fischio...

L'attesa per il Pepito Day continua a crescere, un evento che vedrà la partecipazione di leggende storiche della Fiorentina e ex compagni di squadra di Giuseppe Rossi. Nel frattempo, prima del fischio d'inizio, David Pizarro ha rilasciato alcune dichiarazioni con i media presenti. Ecco le parole dell'ex centrocampista viola:

"Siamo saliti sul pullman e siamo tornati indietro nel tempo più che volentieri. Speriamo sia un bello spettacolo per il pubblico. La mia esperienza a Firenze? E' stata una sfortuna perché siamo arrivati quarti e non siamo andati in Champions, peccato. Però la cosa che mi piace, è che quando la Fiorentina palleggia, i tifosi viola fanno il coro "il pallone è quello giallo". La Fiorentina? Sta andando bene, perché sono tutti lì per un traguardo che è la Champions, che è il sogno di questa piazza e credo che quest'anno si possa fare. Fagioli? Ha bisogno di giocare, poi sono contento per lui perché contro la Juve ha fatto una grandissima partita".