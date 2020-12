CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore

Sono ben sei gli ex viola che seguiranno il prossimo corso di Coverciano per il patentino da allenatore Uefa A, scrive oggi il Corriere Fiorentino, riservato a ex calciatori con presenze in serie A e in Nazionale. Nel comunicato della Figc appaiono i nomi di Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, Alessandro Matri, Federico Balzaretti, Christian Vieri e del cileno David Pizarro. Tra gli altri nomi di spicco anche l’ex Juventus Alessandro Del Piero. Gli iscritti potranno allenare in serie C o collaborare in serie B e in serie A. Le lezioni a Coverciano.

