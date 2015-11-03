Notizie Balzaretti Fiorentina

Balzaretti: "Fagioli alla Fiorentina è un'operazione perfetta per tutte le parti in causa"
05 febbraio 2025 13:10
Il bluff di Balzaretti, promette fiducia a Cioffi in diretta ma l'Udinese vuole esonerarlo: feeling finito
21 aprile 2024 12:12
Balzaretti: "N'Dicka sta bene, il recupero della partita sarà deciso dopo l'Europa League di giovedì sera"
15 aprile 2024 13:24
CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore
04 dicembre 2020 09:20
Balzaretti: "Se continuiamo a dare questi rigori facciamo morire il ruolo del difensore"
02 febbraio 2020 16:32
Balzaretti segue Gerson al centro sportivo viola dopo i problemi di ieri
26 luglio 2018 13:12
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