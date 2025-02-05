Balzaretti: "Fagioli alla Fiorentina è un'operazione perfetta per tutte le parti in causa"

Il noto opinionista ed ex calciatore di Fiorentina, Palermo e Roma ha parlato dell'arrivo di Fagioli dalla Juventus

Ad Elastici su Twitch è intervenuto l'ex terzino viola Federico Balzaretti che ha commentato l'arrivo di Fagioli a Firenze:"Se dopo un anno di inattività, Spalletti lo chiama vuol dire che é forte. Fagioli ha fatto vedere cose di livello alto sul serio, a Torino giocava meno e non aveva più questa possibilità di esprimersi mentre con la Fiorentina può intraprendere un percorso di valore che lo porti ad una continuità che gli serve per far in modo che gare come Lipsia-Juve diventino una costanza e non un evento raro comunque è una bella operazione."

https://www.labaroviola.com/trevisani-promuove-fagioli-giocatore-tecnico-perfetto-per-lidea-di-palladino-viola-da-europa/287652/