Balzaretti segue Gerson al centro sportivo viola dopo i problemi di ieri
Gerson, passato da qualche giorno in prestito alla Fiorentina, è tornato nella Capitale per motivi di famiglia. A tal proposito, Federico Balzaretti si è recato a Firenze per rassicurare la società vi...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 13:12
Gerson, passato da qualche giorno in prestito alla Fiorentina, è tornato nella Capitale per motivi di famiglia. A tal proposito, Federico Balzaretti si è recato a Firenze per rassicurare la società viola, come testimoniato da questo scatto.