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Balzaretti segue Gerson al centro sportivo viola dopo i problemi di ieri

Gerson, passato da qualche giorno in prestito alla Fiorentina, è tornato nella Capitale per motivi di famiglia. A tal proposito, Federico Balzaretti si è recato a Firenze per rassicurare la società vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 13:12
Balzaretti segue Gerson al centro sportivo viola dopo i problemi di ieri -
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Gerson, passato da qualche giorno in prestito alla Fiorentina, è tornato nella Capitale per motivi di famiglia. A tal proposito, Federico Balzaretti si è recato a Firenze per rassicurare la società viola, come testimoniato da questo scatto.

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