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Notizie Matri Fiorentina

Matri: “C’è da riconquistare la piazza e non solo il posto in classifica, ma la vittoria dà morale”

22 dicembre 2025 16:20

Matri: "I tifosi Viola devono cambiare obiettivi e stringersi attorno alla squadra per uscire dalla crisi"

04 dicembre 2025 16:43

"Palladino perfetto per l'Atalanta. A Firenze 65 punti ma sembrava avesse fatto male"

11 novembre 2025 22:43

Montolivo, Behrami e Parolo senza dubbi: "Se il Sassuolo perde contro la Fiorentina va in serie B"

27 aprile 2024 23:32

Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"

21 aprile 2024 12:23

Montolivo non ha dubbi: "Sarà Raffaele Palladino il nuovo allenatore della Fiorentina"

13 aprile 2024 22:20

Matri ammette: "Quando giocavo nella Fiorentina scendevo in campo con la paura di sbagliare"

23 novembre 2023 16:51

Parolo ottimista per la Lazio: "Il modo di giocare della Fiorentina si sposa bene, lasciano spazi"

21 ottobre 2023 23:52

Matri: "La Fiorentina per Juric sarebbe un salto di qualità, avrebbe una squadra più forte per lavorare"

03 giugno 2023 21:19

Behrami e Montolivo: "Fiorentina ha affrontato squadre facili" Parolo non ci sta: "Italiano meglio di Sarri"

21 maggio 2023 11:22

Matri rivela: "Alla Fiorentina avevo paura di avere occasioni da gol perchè avevo paura di sbagliare"

15 aprile 2023 23:51

Matri puntualizza: "Milan sottotono è merito della Fiorentina, ha fatto una grande gara di coraggio"

04 marzo 2023 23:03

Behrami: "Da compagno di squadra Amrabat trasmette che non crede nel progetto" Matri: "Lo capirei"

06 febbraio 2023 16:11

Di Biagio e Matri in coro sono convinti: "La Fiorentina in Conference può giocarsela con chiunque"

04 novembre 2022 11:42

Matri: "Dopo l'Inter il problema è diventato la difesa e non più l'attacco: alla Fiorentina manca equilibrio"

27 ottobre 2022 18:36

Matri sentenzia: "Da quando Vlahovic ha lasciato la Fiorentina ha rallentato la sua crescita"

16 ottobre 2022 22:12

Matri: "Alla Fiorentina manca Vlahovic, ma Italiano rimane il punto fermo"

15 settembre 2022 19:14

CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore

04 dicembre 2020 09:20

Ufficiale, l'ex viola Matri appende le scarpette al chiodo: "Ho realizzato i miei sogni"

06 maggio 2020 21:36

Matri: "Rivedrei Fiorentina-Juve 0-3 in Coppa Italia. Castrovilli è il futuro della nostra Nazionale"

26 marzo 2020 14:37

SPAL in caduta libera. Rossi e Matri per risollevare la truppa di Semplici. La situazione

04 febbraio 2020 21:56

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