Notizie Matri Fiorentina

Matri: “C’è da riconquistare la piazza e non solo il posto in classifica, ma la vittoria dà morale”
22 dicembre 2025 16:20
Matri: "I tifosi Viola devono cambiare obiettivi e stringersi attorno alla squadra per uscire dalla crisi"
04 dicembre 2025 16:43
"Palladino perfetto per l'Atalanta. A Firenze 65 punti ma sembrava avesse fatto male"
11 novembre 2025 22:43
Montolivo, Behrami e Parolo senza dubbi: "Se il Sassuolo perde contro la Fiorentina va in serie B"
27 aprile 2024 23:32
Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"
21 aprile 2024 12:23
Montolivo non ha dubbi: "Sarà Raffaele Palladino il nuovo allenatore della Fiorentina"
13 aprile 2024 22:20
Matri ammette: "Quando giocavo nella Fiorentina scendevo in campo con la paura di sbagliare"
23 novembre 2023 16:51
Parolo ottimista per la Lazio: "Il modo di giocare della Fiorentina si sposa bene, lasciano spazi"
21 ottobre 2023 23:52
Matri: "La Fiorentina per Juric sarebbe un salto di qualità, avrebbe una squadra più forte per lavorare"
03 giugno 2023 21:19
Behrami e Montolivo: "Fiorentina ha affrontato squadre facili" Parolo non ci sta: "Italiano meglio di Sarri"
21 maggio 2023 11:22
Matri rivela: "Alla Fiorentina avevo paura di avere occasioni da gol perchè avevo paura di sbagliare"
15 aprile 2023 23:51
Matri puntualizza: "Milan sottotono è merito della Fiorentina, ha fatto una grande gara di coraggio"
04 marzo 2023 23:03
Behrami: "Da compagno di squadra Amrabat trasmette che non crede nel progetto" Matri: "Lo capirei"
06 febbraio 2023 16:11
Di Biagio e Matri in coro sono convinti: "La Fiorentina in Conference può giocarsela con chiunque"
04 novembre 2022 11:42
Matri: "Dopo l'Inter il problema è diventato la difesa e non più l'attacco: alla Fiorentina manca equilibrio"
27 ottobre 2022 18:36
Matri sentenzia: "Da quando Vlahovic ha lasciato la Fiorentina ha rallentato la sua crescita"
16 ottobre 2022 22:12
Matri: "Alla Fiorentina manca Vlahovic, ma Italiano rimane il punto fermo"
15 settembre 2022 19:14
CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore
04 dicembre 2020 09:20
Ufficiale, l'ex viola Matri appende le scarpette al chiodo: "Ho realizzato i miei sogni"
06 maggio 2020 21:36
Matri: "Rivedrei Fiorentina-Juve 0-3 in Coppa Italia. Castrovilli è il futuro della nostra Nazionale"
26 marzo 2020 14:37
SPAL in caduta libera. Rossi e Matri per risollevare la truppa di Semplici. La situazione
04 febbraio 2020 21:56
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