Matri ammette: “Quando giocavo nella Fiorentina scendevo in campo con la paura di sbagliare”

Alessandro Matri ha raccontato a Rabiot, nell’intervista per Dazn nel quale l’ex attaccante viola intervista proprio il centrocampista della Juventus, il periodo di difficoltà vissuto con la maglia della Fiorentina dove arrivò nel gennaio del 2014. Queste le sue parole: “Quando dal Milan sono passato alla Fiorentina ho sofferto molto, sono arrivato a Firenze e avevo delle difficoltà, mentre giocavo avevo quasi paura di sbagliare” conclude Matri che in quei 6 mesi alla Fiorentina ha giocato in totale 21 partite e 5 gol segnati in tutte le competizioni (4 in campionato).

AMRABAT RISCHIA DI TORNARE ALLA FIORENTINA?