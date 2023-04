Matri rivela: “Alla Fiorentina avevo paura di avere occasioni da gol perchè avevo paura di sbagliare”

Presente negli studi di Dazn, Alessandro Matri, oggi opinionista ed ex attaccante della Fiorentina in cui ha giocato per 6 mesi con Montella in panchina, da gennaio 2014 a giugno dello stesso anno. Il centravanti segnò con la maglia viola 4 gol in 15 partite. Questo il suo racconto:

“L’anno che ho vissuto alla Fiorentina, in cui sono arrivato a gennaio dal Milan, quindi metà a Milano e metà a Firenze in quella stagione, avevo paura di avere un occasione da gol perchè avevo paura di sbagliare, per paura delle critiche, brutto da dire ma era cosi. Avevo paura di sbagliare perchè ne avevo sbagliate tante. Era un momento in cui era debole, avevo anche 32 anni quindi ero maturo e avevo vissuto sia momenti belli che momenti brutti nella mia carriera ma ci sono momenti in cui hai paura ed hai paura di uscirne. Mi succedeva anche in allenamento, avevo paura di sbagliare i gol anche quando facevamo le esercitazioni 11 contro zero, è una cosa che ti entra nella testa. Purtroppo capita”

