Prende palla dalla difesa, scarta tutti e fa gol. Il meraviglioso gol di Lucchesi nella Fiorentina Primavera
Un gol meraviglioso segnato all'ultimo minuto della gara primavera tra Fiorentina e Bologna, Lucchesi ha segnato un gol pazzesco
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2023 21:51
Si gioca Fiorentina-Bologna del campionato Primavera e Lorenzo Lucchesi, classe 2003, sul punteggio di 1-0 per la squadra viola si rende protagonista di un gol meraviglioso. Il centrale di difesa prende palla da centrocampo, salta diversi avversari, si presenta davanti al portiere, salta anche lui e appoggia la palla in porta segnando un gol semplicemente bellissimo. Ecco il video
LE PAROLE DI GASPERINI PRIMA DELLA FIORENTINA
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