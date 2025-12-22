Matri: “C’è da riconquistare la piazza e non solo il posto in classifica, ma la vittoria dà morale”

L’ex attaccante tra le altre proprio della Fiorentina, Alessandro Matri, ha commentato la prestazione della Fiorentina contro l’Udinese a Dazn: “Una vittoria che dà morale e punti, torna al gol Kean che è l’attaccante chiave di questa squadra, quello che ha fatto al differenza l’anno scorso e che può farla in questo momento per questa squadra in questa situazione. Il percorso è ancora lungo e le sfide saranno sempre più difficili, però c’è da riconquistare la piazza e non solo il posto in classifica”.