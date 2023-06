Matri: “La Fiorentina per Juric sarebbe un salto di qualità, avrebbe una squadra più forte per lavorare”

Alessandro Matri, ex giocatore della Fiorentina, presente negli studi di Dazn come opinionista, ha parlato del possibile scenario in panchina nella prossima stagione, commentando le parole di Ivan Juric:

“Se Italiano dovesse andare al Napoli, la Fiorentina per Juric sarebbe un ulteriore passo in avanti per lui perchè ha parlato che le prime otto squadre che sono superiori alle sue quindi passare dal Torino alla Fiorentina sarebbe un ulteriore step, avrebbe più materiale per lavorare, avrebbe più giocatori e avrebbe secondo me una base per il suo modo di giocare molto importante”

