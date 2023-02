Behrami: “Da compagno di squadra Amrabat trasmette che non crede nel progetto” Matri: “Lo capirei”

Negli studi di Dazn si è parlato del caso Amrabat, che aveva chiesto la cessione alla Fiorentina per andare al Barcellona prima di ricevere la negazione della società viola, dopo sono arrivate le scuse. Questo il pensiero dei tre ex giocatori presenti in studio, tutti e tre ex giocatori della Fiorentina, vale a dire Montolivo, Behrami e Matri:

Matri: “Se viene da me nello spogliatoio Amrabat e mi dice che vuole andare al Barcellona io ti capisco”

Behrami: “Lui voleva andare via, non è andato via, poi torni, da compagno mi viene l’idea che non credi nel progetto di quello che stiamo facendo noi adesso qui”

Montolivo: “Il calciatore alla fine ha sempre il potere non dico di ricattare ma di mettere in seria difficoltà la società. La società può mettere pressione al giocatore, fa valere il contratto, ti fa rimanere da separato in casa, non fa più un minuto ma a quando lo vendi? Alla fine sei quasi costretto a cedere al giocatore anche perchè perchè se fai valere la tua forza come società dopo 6 mesi il problema si ripropone. Amrabat? Puoi anche credere nel progetto Fiorentina ma se arriva il Barcellona arriva il Barcellona…”

IL RACCONTO DI MATERAZZI