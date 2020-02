Per cercare di risolvere il problema del gol della formazione di Leonardo Semplici la dirigenza della SPAL starebbe pensando al mercato degli svincolati. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono due i nomi nel mirino, entrambi ex viola: Alessandro Matri, liberatosi l’ultimo giorno di mercato dal Brescia, e Giuseppe Rossi, ex attaccante di Villarreal e Fiorentina appunto, fermo dal maggio 2018 dopo l’ennesimo problema alle ginocchia della sua tribolatissima carriera.

TuttoMercatoWeb.com