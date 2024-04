Montolivo, Behrami e Parolo senza dubbi: “Se il Sassuolo perde contro la Fiorentina va in serie B”

Nel corso della trasmissione “Tutti bravi dal Divano” in onda su Dazn dopo Lazio-Verona, i 4 ex giocatori Matri, Parolo, Montolivo e Behrami hanno parlato della lotta salvezza e dunque anche della situazione del Sassuolo, penultima in classifica e impegnata domani sul campo della Fiorentina, queste le loro parole sulla partita del Franchi:

“Domani sarà decisiva per il Sassuolo nella corsa salvezza?”

Tutti e 4 rispondono in coro: ”Domani per il Sassuolo è una sfida da dentro o fuori senza dubbio”.

Parolo aggiunge :”Anche il pareggio sarebbe inutile per loro domani, devono vincere per forza”

Matri: ”Il morale del gruppo in questo momento è basso, ha un brutto calendario da qui alla fine del campionato”

Behrami: ”È un dentro-fuori importante la gara contro la Fiorentina. Manca però leadership nella squadra”

Montolivo: ”Inoltre non sono abituati a lottare per salvarsi perchè in questo momento della stagione erano sempre salvi, anche nelle ultime stagioni dove non avevano fatto brillanti stagioni ma non erano mai stati in lotta per la salvezza, e questa è una mancanza importante”

“Chi retrocede?”

Montolivo: ”L’Udinese non me l’aspettavo… però ha perso le ultime tre. Sono le più in difficoltà quelle che in questo momento sono in fondo alla classifica”

Parolo: ”L’Udinese nelle ultime 3 partite affronta Empoli, Frosinone e Lecce, può tirarsi fuori vista l’esperienza che ha in squadra. Il Frosinone lo vedo un po’ più in difficoltà mentre il Sassuolo lo vedo male”.

