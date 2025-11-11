11 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:41

“Palladino perfetto per l’Atalanta. A Firenze 65 punti ma sembrava avesse fatto male”

Redazione

11 Novembre · 22:43

11 Novembre 2025 · 22:43

Alessandro Matri elogia il nuovo tecnico dell’Atalanta, riconoscendone le qualità mostrate nella scorsa stagione con la Fiorentina

Ai microfoni di DAZN, Alessandro Matri ha parlato di Raffaele Palladino e della sua nuova avventura all’Atalanta, soffermandosi sul lavoro svolto dall’ex tecnico della Fiorentina nella passata stagione.

Palladino ha dimostrato alla Fiorentina di essere bravo a creare alchimia con i giocatori. Anno scorso ha cambiato modulo, si è adattato. All’Atalanta ha giocatori adatti al suo modo di giocare, attaccanti non di poco valore”, ha spiegato l’ex attaccante.

Matri ha poi sottolineato come il lavoro di Palladino a Firenze non sia stato pienamente riconosciuto: “Il tecnico ha dimostrato di saper gestire una piazza come Firenze, che quest’anno è in netta difficoltà. Sembra che le cose siano andate male lo scorso anno, ma ha fatto 65 punti. Il suo lavoro è stato sottovalutato”.

Parole che suonano come una difesa convinta per un allenatore che, secondo Matri, ha già dimostrato di meritare la fiducia di una grande piazza come Bergamo.

