“Palladino perfetto per l’Atalanta. A Firenze 65 punti ma sembrava avesse fatto male”

Ai microfoni di DAZN, Alessandro Matri ha parlato di Raffaele Palladino e della sua nuova avventura all’Atalanta, soffermandosi sul lavoro svolto dall’ex tecnico della Fiorentina nella passata stagione.

“Palladino ha dimostrato alla Fiorentina di essere bravo a creare alchimia con i giocatori. Anno scorso ha cambiato modulo, si è adattato. All’Atalanta ha giocatori adatti al suo modo di giocare, attaccanti non di poco valore”, ha spiegato l’ex attaccante.

Matri ha poi sottolineato come il lavoro di Palladino a Firenze non sia stato pienamente riconosciuto: “Il tecnico ha dimostrato di saper gestire una piazza come Firenze, che quest’anno è in netta difficoltà. Sembra che le cose siano andate male lo scorso anno, ma ha fatto 65 punti. Il suo lavoro è stato sottovalutato”.

Parole che suonano come una difesa convinta per un allenatore che, secondo Matri, ha già dimostrato di meritare la fiducia di una grande piazza come Bergamo.