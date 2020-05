L’ex giocatore della Fiorentina e Juventus, Alessandro Matri, ha parlato su Sky Sport:

“La vita da calciatore mi mancherà, ma non voglio più sentirmi sopportato. Non avrei mai pensato di riuscire a vincere tre scudetti, non posso certo lamentarmi della mia carriera. Posso dire di aver realizzato i miei sogni”.