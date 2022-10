Ai microfoni di Dazn, Alessandro Matri ha parlato di Dusan Vlahovic, queste le parole dell’attaccante, oggi opinionista: “Vlahovic ha un po’ rallentato il processo di crescita, un po’ per il cambio di maglia perché giocare nella Fiorentina e nella Juventus è diverso, così come giocare in una big che fa bene e in una big che fa meno bene. Deve riuscire a colmare questi buchi”.

CARO ASLLANI…