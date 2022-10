Caro Asllani, forse era meglio la Fiorentina. Nell’Inter non giochi nemmeno quando Brozovic non c’è…

Calhanoglu titolare e spostato in regia e Asllani titolare, una bocciatura per il regista di talento, ultimo colpo dell’Inter. Anche contro la Salernitana, Inzaghi lo ha snobbato. Ne ha parlato anche su Sky Sport il giornalista Stefano De Grandis, che ha detto: “Dobbiamo annotare Inzaghi preferisce Calhanoglu ad Asllani, che era stato preso per il ruolo di vice Brozovic. Preferisce sbilanciarsi di meno con l’imprevedibile, è solo un’alternativa. Inzaghi nel momento più difficile ha fatto scelte chiare”.

Si, perchè Asllani, grandissimo talento nato e cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, a pochi passi da Firenze, sarebbe stato esattamente quello che serviva alla Fiorentina dopo l’addio di Torreira ma il ragazzo, classe 2002, è andato all’Inter per essere il vice Brozovic nel centrocampo nerazzurro. Peccato però che durante l’assenza del giocatore croato, fermo da alcune settimane per infortunio, il ragazzo non giochi e faccia panchina. Caro Kristjan, viene il dubbio che hai fatto la scelta sbagliata.

DA NAPOLI LO PARAGONANO AD UN EX FIORENTINA