“Kvaratskhelia mi ricorda Kanchelskis della Fiorentina, troncato dall’intervento killer di Taribo West”

Il Napoli sta viaggiando a vele spiegate sia in Italia che in Europa. Ne ha parlato il giornalista e avvocato Domenico La Marca ad AreaNapoli.it:

“Difficile paragonare Kvaratskhelia a qualcuno, possiede caratteristiche uniche e differenti, difatti nonostante la sua giovane età nei fondamentali sembra già un calciatore completo e credo che nelle sapienti mani di Spalletti migliorerà ulteriormente soprattutto sul piano tattico. Tanti nomi sono stati accostati a questo giovane campione, da questo punto di vista per movenze mi ricorda Kanchelskis, un signor giocatore, che in Italia non abbiamo potuto ammirare a causa di un terribile infortunio, dal punto di vista della pericolosità offensiva ovviamente, pur parlando di fasce di competenza diverse, a Gareth Bale in particolare modo dell’ultimo anno del Tottenham e delle prime stagioni al Real Madrid, mentre per il modo di dribblare gli avversari e per quel suo estro fuori dal comune mi viene in mente David Ginola, che nell’era della prima Premier in campi pesanti e dove vi era un gioco prettamente fisico riusciva a fare letteralmente la differenza con la sua infinita classe”.

LE ULTIME DAL CENTRO SPORTIVO DELLA FIORENTINA