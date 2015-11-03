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Notizie Kanchelskis Fiorentina

L'ex Fiorentina Kanchelskis: "Firenze è la città più bella d'Europa, Batistuta tra i compagni più forti"

26 gennaio 2025 14:54

"Kvaratskhelia mi ricorda Kanchelskis della Fiorentina, troncato dall'intervento killer di Taribo West"

15 ottobre 2022 22:00

25 anni dopo Graziano Cesari ammette: "Ho sbagliato sul fallo di Taribo West su Kanchelskis"

23 settembre 2022 14:52

Quando West con un fallo criminale spezzò la carriera di Kanchelskis, il grande colpo della Fiorentina

22 settembre 2022 12:00

Kanchelskis non ha dubbi: “Se fossi Kokorin vorrei una chance, ne ha bisogno”

02 luglio 2022 09:11

Il retroscena: "Henry ad un passo dalla Fiorentina con Cecchi Gori, poi scelto Kanchelskis"

22 ottobre 2021 13:50

Andrej Kanchelskis, la sfortunata avventura dell'ala russa alla Fiorentina

23 gennaio 2021 18:23

Kanchelskis: "Kokorin è una seconda punta. Alla Fiorentina può tornare ad essere il miglior giocatore russo"

22 gennaio 2021 10:20

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