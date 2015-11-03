Notizie Kanchelskis Fiorentina

L'ex Fiorentina Kanchelskis: "Firenze è la città più bella d'Europa, Batistuta tra i compagni più forti"
26 gennaio 2025 14:54
"Kvaratskhelia mi ricorda Kanchelskis della Fiorentina, troncato dall'intervento killer di Taribo West"
15 ottobre 2022 22:00
25 anni dopo Graziano Cesari ammette: "Ho sbagliato sul fallo di Taribo West su Kanchelskis"
23 settembre 2022 14:52
Quando West con un fallo criminale spezzò la carriera di Kanchelskis, il grande colpo della Fiorentina
22 settembre 2022 12:00
Kanchelskis non ha dubbi: “Se fossi Kokorin vorrei una chance, ne ha bisogno”
02 luglio 2022 09:11
Il retroscena: "Henry ad un passo dalla Fiorentina con Cecchi Gori, poi scelto Kanchelskis"
22 ottobre 2021 13:50
Andrej Kanchelskis, la sfortunata avventura dell'ala russa alla Fiorentina
23 gennaio 2021 18:23
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