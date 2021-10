Il retroscena: “Henry ad un passo dalla Fiorentina con Cecchi Gori, poi scelto Kanchelskis”

Aldo Pecini ha parlato a Tuttosport, si tratta di un osservatore della Fiorentina ai tempi di Cecchi Gori, queste le sue parole e rivelazioni su un possibile arrivo di Henry in maglia viola, le sue parole: “Nel luglio 1996 vengo inviato a Benson, in Francia, a seguire l’Europeo Under 18. Thierry Henry giocava sull’esterno e quando scattava con il pallone attaccato ai piedi andava talmente forte che gli altri sembravano immobili. In quell’estate Cecchi Gori cercava una ciliegina sulla fascia per rinforzarsi e dare l’assalto allo scudetto. Henry era un giovane di qualità e quella Fiorentina voleva un acquisto top in ottica scudetto. Alla fine passò la linea del colpo pronto subito e nel mercato di gennaio a Firenze arrivò Kanchelskis, nazionale russo ex Manchester United” conclude Pecini.

