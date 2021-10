Il retroscena, Vlahovic aveva promesso la firma a Barone. Ora è distaccato nello spogliatoio

Emergono ulteriori retroscena sulla rottura tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic. La sconfitta contro il Venezia ha ulteriormente accentuato il problema con i tifosi viola che si sono scagliati contro il serbo che con le sue ultime prestazioni non ha di certo aiutato i tifosi a passare sopra il suo sgarro alla società viola.

Una società viola che si sente tradita da Vlahovic, il giovane attaccante in estate aveva promesso il rinnovo del contratto direttamente a Joe Barone. Una promessa che aveva tranquillizzato l’ambiente viola nonostante le normali contrattazioni economiche, ma cosi non è stato. Poi le cose sono clamorosamente cambiante con il continuo rifiutare offerte sempre più ricche da parte di Commisso. La Fiorentina è ormai convinta che dietro tutto questo ci sia la Juventus, per questa ragione si cercherà di venderlo a gennaio all’estero, ma anche su questo aspetto, il serbo potrebbe rifiutare tutte le destinazione per andare in bianconero a parametro zero o ad un prezzo scontato ad un anno dalla scadenza.

Vlahovic in questo momento è in grande difficoltà nello spogliatoio viola, chi lo ha vissuto da vicino ha raccontato di un ragazzo che nelle ultime ore fatica anche a rapportarsi con il resto della squadra e con chi gli sta intorno nell’ambiente. Si sta chiudendo sempre più in se stesso nonostante lo squadra stia proteggendo il ragazzo. Anche a Venezia, ha avuto diffidenza anche con il personale dell’albergo che ha ospitato la squadra. Segno di un ragazzo in grande difficoltà. E questo si vede anche in campo. Domenica contro il Cagliari ci sarà una doppia risposta su questo aspetto, da Vlahovic con la prestazione in campo, dai tifosi viola per l’accoglienza al serbo.

Flavio Ognissanti

L’APPELLO DI KOULIBALY