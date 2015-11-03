Notizie Henry Fiorentina

Il Como torna in Serie A dopo 21 anni, anche Henry e Vardy a sostenere i lariani
10 maggio 2024 22:51
Esonero in vista per D'Aversa dopo la testata ad Henry. Il Lecce si schiera: "Condanniamo il gesto"
10 marzo 2024 18:14
Henry fuori in barella per infortunio al ginocchio. Zaffaroni: "In settimana farà gli esami"
21 gennaio 2023 18:19
CorSport, Henry piace alla Fiorentina ma idea fredda: lista UEFA e ruolo all'interno della rosa i motivi
20 gennaio 2023 13:00
Corriere dello Sport, Fiorentina su Henry e Bonazzoli: l'attaccante granata costa 4/5 milioni
18 gennaio 2023 09:37
Henry espulso salta lo Spezia. Zanetti si infuria, insulti e bestemmie e sfiorano la rissa in campo
21 marzo 2022 12:20
Henry crede nella salvezza del Venezia: "Se giochiamo come contro la Fiorentina ci salviamo"
11 marzo 2022 11:31
Il retroscena: "Henry ad un passo dalla Fiorentina con Cecchi Gori, poi scelto Kanchelskis"
22 ottobre 2021 13:50
Cutrone non segna mai, l'Empoli perde ancora in casa. Il Venezia passeggia, è 1-2 al Castellani
11 settembre 2021 17:05
Moggi: "La Fiorentina gioca meglio fuori casa. Chiesa mi ricorda Henry per le sue caratteristiche"
10 novembre 2019 09:26
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