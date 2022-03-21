Henry espulso salta lo Spezia. Zanetti si infuria, insulti e bestemmie e sfiorano la rissa in campo

La lite tra Zanetti ed Henry del Venezia ha fatto il giro del web ricordando ai tifosi viola lo scontro Ljajic- Delio Rossi

Grande nervosismo in casa Venezia, la corsa salvezza si è complicata tantissimo dopo gli ultimi risultati deludenti. La squadra di Zanetti ha perso lo scontro diretto contro la Sampdoria, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con la doppietta di Caputo, frutto di gravissimi errori difensivi dei padroni di casa.

Durante il match si è verificato anche un episodio di grande tensione, nel dettaglio una lite tra l’allenatore Zanetti e l’attaccante Henry. Dopo l’espulsione del calciatore è andato in scena un faccia a faccia durissimo, il tecnico ha messo le mani addosso al calciatore e si è lasciato scappare una bestemmia. “Lo scontro con Henry dopo l’espulsione? In questo momento bisogna fare e parlare meno. L’arbitro ci aveva avvisato, io gli avevo detto di non farsi buttare fuori perché è un giocatore importante. Questo nervosismo è figlio della gestione mentale, mi sono arrabbiato per dare un segnale a lui”, ha detto l’allenatore nel post-partita.

AMADUES ARRABBIATO CON L'INTER

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