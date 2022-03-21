Amadeus: "A San Siro con mio figlio per vedere un pareggino. Fiorentina non ha rubato nulla, anzi..."

Amadeus è un grande tifoso interista, il conduttore ha parlato della partita tra Inter e Fiorentina dello scorso sabato

Il volto di Rai Uno Amadeus è intervenuto a RTV38 parlando della partita tra Inter e Fiorentina, queste le parole del presentatore:

"Sabato ero a San Siro con mio figlio per vedere l'Inter, abbiamo preso vento e freddo per vedere un pareggino. La Fiorentina per lunghi tratti della gara ha meritato, non ha rubato nulla con il pareggio, anzi. Si vede che è una squadra con un progetto, con un allenatore che ha creato un gruppo vero. Gli è stato tolto il giocatore più forte come Vlahovic ma sta prevalendo lo spirito di gruppo" conclude Amadeus

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