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Notizie Amadeus Fiorentina

Amadeus: "Vorrei che la Fiorentina spenda i soldi di Vlahovic per comprare giocatori importanti"

21 ottobre 2022 10:05

Carlo Conti: "Se la Fiorentina batte l'Inter aspetterò Amadeus a Tale e Quale Show. Segnerà Cabral"

21 ottobre 2022 09:45

Amadeus: "A San Siro con mio figlio per vedere un pareggino. Fiorentina non ha rubato nulla, anzi..."

21 marzo 2022 12:13

Capodanno Rai Uno, Amadeus omaggia la Fiorentina: "Complimenti per la stagione che sta facendo"

01 gennaio 2022 13:46

Conti: "Due giornate a Milenkovic? Ibra e Lukaku ne meritano cinque! Se domani vinciamo.."

04 febbraio 2021 18:46

Georgina a Sanremo: "La maglia più bella del mondo? Quella della Juventus" e la Sampdoria risponde a tono...

07 febbraio 2020 19:11

Lapo Elkann sfotte il conduttore Amadeus: "Normale che la Juve sia davanti all'Inter"

06 febbraio 2020 22:49

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