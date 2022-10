Amadeus: “Vorrei che la Fiorentina spenda i soldi di Vlahovic per comprare giocatori importanti”

Amadeus, presentatore di Sanremo e volto Rai, è un grande tifoso dell’Inter, lo ha intervistato La Nazione alla vigilia di Fiorentina-Inter, le sue parole:

Sabato c’è Fiorentina-Inter: che sensazioni ha?

«Partita delicatissima per noi, parlo proprio del percorso che sta cercando di riprendere l’Inter. La Fiorentina è in ritardo in classifica e segna poco, ma proprio non mi fido, ha risorse per creare problemi a tutti. Ne approfitto per salutare Carlo Conti, so che sentirete anche lui: è una delle persone più belle del nostro mondo e ha la fortuna di abitare a Firenze, una città magnifica».

C’è un giocatore viola che vorrebbe nell’Inter?

«Sono un tifoso fedele ai propri giocatori. Sa facessi un nome, vorrebbe dire che mi considero debole in quel reparto. Quindi dico che mi tengo i miei».

In questo momento Zhang non è popolare fra i tifosi interisti. Il presidente Commisso un anno fa definì ’falsato’ il campionato vinto dall’Inter, proprio a causa del conti non a posto.

«Credo che la Fiorentina meriti di stare in alto, proprio come racconta la sua tradizione. E credo che in generale un presidente debba avere la testa sulla propria squadra, piuttosto che sulle altre. Aggiungo che se fossi un tifoso della Fiorentina, mi piacerebbe che i soldi ricavati da Vlahovic fossero stati investiti per portare giocatori importanti, proprio per ricollocare la Fiorentina dove merita»

