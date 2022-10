Zanetti, lezione alla Fiorentina: “Avere Vicario è come prendere un bomber da 20 milioni”

“La Juventus è una squadra piena di campioni con un allenatore che ha vinto tantissimo, sulla carta è probabilmente la più forte. Ci concentriamo su noi stessi per andare a fare la partita che vogliamo: una gara con personalità, il coraggio delle nostre idee, cercando di mettere in campo la nostra identità”.

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti presenta così la sfida di domani sera contro i bianconeri. Poi esalta il suo portiere Vicario, grande protagonista in questo inizio stagione: “Averlo tenuto è come aver preso una punta da venti milioni”.

“La valenza che Guglielmo ha in questa squadra è altissima – ha proseguito Zanetti alla vigilia di Juve-Empoli – Un ragazzo consapevole della sua forza, un grandissimo lavoratore che cura i dettagli: è qui al campo tutto il giorno per migliorare, non si accontenta mai. Guglielmo unisce il talento che si è reso conto di avere ad una umiltà impressionante, credo che questo connubio sia l’esatta sintesi di quello che dev’essere un campione”. Lo riporta Sport Mediaset

