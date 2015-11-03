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Notizie Vicario Fiorentina

TMW riporta: "Vicario è il preferito della Fiorentina per la porta, su di lui anche Inter e Juventus"

22 aprile 2026 14:50

Tuttosport svela: “La Fiorentina piomba su Vicario. Concorrenza folta, Juve, Inter e Roma su di lui”

22 aprile 2026 09:23

Vicario è stato vicino alla Fiorentina? Lui nega: "Ho sempre voluto la Premier, è il campionato migliore"

26 ottobre 2023 11:57

Nazione, la Fiorentina vuole comprare Baldanzi subito, viola vogliono evitare un Vicario bis

20 ottobre 2023 10:41

Galli: "Con 20 milioni avrei preso subito Vicario. Castrovilli non vale meno di Frattesi"

12 luglio 2023 18:23

Bucchioni: "Errore non aver preso Vicario anno scorso. In difesa via solo Igor, Fiorentina cerca un mancino"

22 giugno 2023 19:35

Sfuma ancora Vicario per la Fiorentina. Va al Tottenham per 19 milioni e contratto fino al 2028

22 giugno 2023 19:07

Sfuma Vicario per la Fiorentina, accordo tra l'Empoli e il Tottenham sulla base di 20 milioni di euro

21 giugno 2023 21:39

Criscitiello annuncia: "Il Tottenham piomba su Vicario. Gli Spurs stanno trattando con l'Empoli"

21 giugno 2023 16:30

Bucchioni: "Berardi, Vicario e Zaniolo sono tre nomi da accantonare. Basta illudere i tifosi"

20 giugno 2023 15:30

Corsi: "Tre anni fa Barone mi offrì 3 milioni per Baldanzi. Vicario? La Fiorentina non si è fatta viva"

20 giugno 2023 14:55

Nazione, idea Montipò per la Fiorentina ma occhio a Caprile. Vicario sempre nei radar dei viola

20 giugno 2023 08:29

Nazione: "Interesse concreto della Fiorentina per Vicario ma servirà una spesa importante"

19 giugno 2023 09:26

Corriere dello Sport: “Italiano ha chiesto Vicario ma 20 milioni sono troppi. Il portiere vuole garanzia di essere titolare”

19 giugno 2023 08:44

Gazzetta, Vicario alla Fiorentina? Empoli-Bari, i toscani stanno pensando a Caprile

17 giugno 2023 09:49

Repubblica, Vicario nome seguito dalla società viola, anche dall'Inter se parte Onana

16 giugno 2023 09:41

Pedullà rivela: "Vicario primo nome sulla lista della Fiorentina. Ostacolo Inter se parte Onana"

15 giugno 2023 00:12

QS annuncia: "Caprile del Bari vicino all'Empoli per la porta". Sblocca la partenza di Vicario?

14 giugno 2023 18:26

TMW, Inter ad un passo da Vicario: superata la concorrenza. Dopo finale Champions fumata bianca

07 giugno 2023 17:39

Corsi: "Vicario e Parisi pronti per una squadra importante. In caso di offerta importante, non li tratteremo"

31 maggio 2023 17:20

Vicario parla del suo futuro: "Voglio essere protagonista giocando tutte le partite, mi sento pronto"

27 maggio 2023 15:06

Monti: "Non farei investimento su Audero e punterei su Martinelli. Vicario? Ormai è andato"

27 marzo 2023 19:24

Vicario poteva essere della Fiorentina per 12 milioni. Adesso lo vogliono Bayern Monaco e Juventus

21 febbraio 2023 15:56

Vicario: "Dispiace perchè siamo andati vicino a vincere un derby importante, la Fiorentina è forte"

19 febbraio 2023 22:38

Vicario puntualizza: "La partita contro la Fiorentina è sentita dall'Empoli ma non da me, è come le altre"

17 febbraio 2023 21:08

La tripla parata da impazzire di Vicario contro la Roma. Ormai è irraggiungibile per la Fiorentina?

04 febbraio 2023 22:02

Corsi chiude: "Non ci sono le condizioni per la cessione di Vicario e Parisi alla Fiorentina a gennaio"

10 gennaio 2023 21:35

Vitale: "Barone con il calcio non c'entra nulla. Adesso venderei Amrabat e prenderei subito Vicario"

10 gennaio 2023 11:08

La Fiorentina potrebbe aver perso il treno Vicario, adesso lo vuole prendere la Juventus

17 novembre 2022 15:17

Retroscena Vicario-Fiorentina, Corsi: "Non mi vogliono dare 12 milioni? Anno prossimo lo vendo a 25"

15 novembre 2022 14:32

Vicario è un grande rimpianto per la Fiorentina, è il miglior portiere della Serie A nel 2022

15 novembre 2022 13:18

Retroscena Vicario, in estate la Fiorentina gli ha preferito Gollini. Adesso lo vogliono Juventus e Roma

01 novembre 2022 12:16

Il Tirreno, Fiorentina che occasione persa. Adesso su Parisi e Vicario ci sono Lazio e Juventus

29 ottobre 2022 12:42

Pedullà: "È stata una bestemmia la scelta della Fiorentina di non prendere Vicario. Bruciata occasione"

25 ottobre 2022 16:30

Zanetti, lezione alla Fiorentina: "Avere Vicario è come prendere un bomber da 20 milioni"

20 ottobre 2022 16:08

Vicario: "Contento di essere rimasto all'Empoli. La società ha creduto in me e ha investito"

19 luglio 2022 15:41

Gollini alla Fiorentina, Lazio trova l'accordo per Maximiano. Vicario verso la permanenza all'Empoli?

04 luglio 2022 00:49

La Lazio è a un passo da Vicario, costerà circa 15 milioni. Mollato Carnesecchi dell'Atalanta

02 luglio 2022 13:53

Corsi spinge Vicario alla Lazio: "Saremmo felici per lui. Attendiamo il prossimo contatto"

01 luglio 2022 23:04

Corsi: "Nessun offerta per Vicario. Rimango in attesa, magari il prossimo anno lo vendo meglio"

27 giugno 2022 17:03

Corsi esalta Vicario: "È il miglior portiere italiano dopo Donnarumma. Vogliamo confermarlo"

23 giugno 2022 22:24

L'Empoli pronto a salutare Vicario che piace alla Fiorentina? Gli azzurri prendo Perisan dal Pordenone

23 giugno 2022 14:17

TMW, a breve inizierà la trattativa per rinnovo di Terracciano. La Fiorentina deve decidere se sarà il primo

21 giugno 2022 13:56

Nazione, la Fiorentina continua a pensare a Vicario: Zurkowski la carta per abbassare le pretese dell’Empoli?

21 giugno 2022 09:49

Nazione, Zurkowski torna, non è stato riscattato dall’Empoli: sarà la carta per Parisi o Vicario?

19 giugno 2022 10:01

Nazione, Zurkowski non verrà riscattato dall'Empoli: sarà la carta per Vicario o Parisi?

18 giugno 2022 09:19

Corsi smentisce Vicario vicino alla Fiorentina: "Nessuno ha mostrato interesse nel volerlo prendere"

14 giugno 2022 00:20

Nazione, prima la cessione di Dragowski poi partirà la caccia ad un nuovo titolare: Vicario e Gollini i nomi 

13 giugno 2022 09:28

Gazzetta, la Fiorentina frena per Vicario: l’Empoli chiede almeno 12 milioni 

13 giugno 2022 09:00

Corriere dello Sport, Terracciano non basta. Vicario in pole, Zurkowski la carta?

13 giugno 2022 08:45

CorSport, lussazione alla spalla per Carnesecchi: rischio operazione e lungo stop. Lazio torna su Vicario?

08 giugno 2022 20:09

Corriere del Mezzogiorno, sondaggio Napoli per Vicario, ma la Fiorentina è in vantaggio

08 giugno 2022 17:14

TMW, Corsi mantiene la promessa: l'Empoli riscatta Vicario per 9 milioni di euro dal Cagliari

07 giugno 2022 23:21

Mareggini: "Consigliai Meret alla Fiorentina, è diverso da Gollini. Vicario? La sorpresa"

06 giugno 2022 09:30

Bucchioni sicuro: "Gollini non interessa alla Fiorentina. Cragno invece piace alla dirigenza viola"

05 giugno 2022 13:19

Nazione, Zurkowski sarà controriscattato ma la Fiorentina è indecisa se tenerlo o scambiarlo

03 giugno 2022 12:07

Pedullà scrive: "Alla Fiorentina piace Meret e non ha mosso passi in avanti per Gollini e Vicario"

01 giugno 2022 11:48

Repubblica, Vicario, Fiorentina pronta a tutto per averlo: Zurkowski sarà la carta giusta?

30 maggio 2022 09:55

Corsi gela la Fiorentina: "Riscatteremo Vicario, contento di darlo alla Lazio perchè Lotito è un amico"

28 maggio 2022 19:01

Corriere dello Sport, si complica la pista Vicario, per la Fiorentina sono troppi 10 milioni

28 maggio 2022 09:33

Parla Vicario: "Io alla Fiorentina? Nel mio futuro prenderò quello che merito, lavoro ogni giorno"

26 maggio 2022 16:26

Nazione, Dragowski ai saluti: Vicario e Gollini in corsa per la porta viola, due trattative diverse

25 maggio 2022 09:40

Pedullà frena su Vicario alla Fiorentina: "La società viola per il momento non vuole affondare"

24 maggio 2022 12:13

Nazione, Vicario in pole ma c'è anche Cragno. Spunta Gollini, Kouamé la carta di scambio?

24 maggio 2022 09:23

Nazione, Fiorentina su Vicario, oggi l'incontro: il Cagliari chiede 10 milioni, prestito con riscatto

23 maggio 2022 09:41

Radio Bruno frena: "Non è fatta per Vicario alla Fiorentina, prezzo viene ritenuto ancora troppo alto"

17 maggio 2022 20:13

TMW annuncia: "Vicario è vicino alla Fiorentina, trattativa ai dettagli per il nuovo portiere viola"

15 maggio 2022 21:41

Vicario fa i miracoli davanti a Joe Barone, l'obiettivo della Fiorentina ferma la Salernitana sul pareggio

14 maggio 2022 17:20

Vicario incanta San Siro. Il portiere che vuole la Fiorentina bravo con piedi, fa miracoli contro l'Inter

06 maggio 2022 20:47

Corsi veste Vicario di viola? "Il suo prossimo step è giocare in un club importante come la Fiorentina"

04 maggio 2022 18:21

Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"

04 maggio 2022 11:18

Nazione scrive: "La Fiorentina per prendere Vicario dall'Empoli potrebbe mettere sul piatto Zurkowski"

03 maggio 2022 10:41

Pedulla sicuro: "Vicario dovrebbe essere riscattato dall'Empoli, ma lo vuole prendere la Fiorentina"

29 aprile 2022 13:20

Corriere fiorentino scrive: "Vicario è il portiere in cima alla lista della Fiorentina per giugno"

22 aprile 2022 16:23

Corriere Fiorentino, Dragowski all’addio: sirene dall’Inghilterra, Fiorentina pronta alle offerte

22 aprile 2022 09:53

Di Marzio annuncia: "Primi contatti della Fiorentina per prendere Vicario, Empoli valuta riscatto"

14 aprile 2022 21:15

Sconcerti attacca: "Adesso la Fiorentina deve farsi sentire per le mancate punizioni alla Juventus"

14 aprile 2022 21:00

Roccati elegge Terracciano: "Titolare anche l'anno prossimo. Vicario? Non farebbe il secondo"

07 aprile 2022 13:50

Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina

29 marzo 2022 13:51

Terracciano resta, Dragowski ai saluti. Fiorentina su Carnesecchi ma anche su Vicario

24 marzo 2022 09:36

Da Empoli, la Fiorentina ha scelto il post-Dragowski: sarà Vicario. Il portiere piace ad Italiano

23 marzo 2022 18:11

Gazzetta dello Sport, Silvestri o Vicario per il post Dragowski. Terracciano farà il secondo?

10 marzo 2022 15:42

Gazzetta, Fiorentina può cambiare portiere e segue Vicario dell'Empoli, è a due passi da Firenze

19 gennaio 2022 13:12

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