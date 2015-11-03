Notizie Vicario Fiorentina

TMW riporta: "Vicario è il preferito della Fiorentina per la porta, su di lui anche Inter e Juventus"
22 aprile 2026 14:50
Tuttosport svela: “La Fiorentina piomba su Vicario. Concorrenza folta, Juve, Inter e Roma su di lui”
22 aprile 2026 09:23
Vicario è stato vicino alla Fiorentina? Lui nega: "Ho sempre voluto la Premier, è il campionato migliore"
26 ottobre 2023 11:57
Nazione, la Fiorentina vuole comprare Baldanzi subito, viola vogliono evitare un Vicario bis
20 ottobre 2023 10:41
Galli: "Con 20 milioni avrei preso subito Vicario. Castrovilli non vale meno di Frattesi"
12 luglio 2023 18:23
Bucchioni: "Errore non aver preso Vicario anno scorso. In difesa via solo Igor, Fiorentina cerca un mancino"
22 giugno 2023 19:35
Sfuma ancora Vicario per la Fiorentina. Va al Tottenham per 19 milioni e contratto fino al 2028
22 giugno 2023 19:07
Sfuma Vicario per la Fiorentina, accordo tra l'Empoli e il Tottenham sulla base di 20 milioni di euro
21 giugno 2023 21:39
Criscitiello annuncia: "Il Tottenham piomba su Vicario. Gli Spurs stanno trattando con l'Empoli"
21 giugno 2023 16:30
Bucchioni: "Berardi, Vicario e Zaniolo sono tre nomi da accantonare. Basta illudere i tifosi"
20 giugno 2023 15:30
Corsi: "Tre anni fa Barone mi offrì 3 milioni per Baldanzi. Vicario? La Fiorentina non si è fatta viva"
20 giugno 2023 14:55
Nazione, idea Montipò per la Fiorentina ma occhio a Caprile. Vicario sempre nei radar dei viola
20 giugno 2023 08:29
Nazione: "Interesse concreto della Fiorentina per Vicario ma servirà una spesa importante"
19 giugno 2023 09:26
Corriere dello Sport: “Italiano ha chiesto Vicario ma 20 milioni sono troppi. Il portiere vuole garanzia di essere titolare”
19 giugno 2023 08:44
Gazzetta, Vicario alla Fiorentina? Empoli-Bari, i toscani stanno pensando a Caprile
17 giugno 2023 09:49
Repubblica, Vicario nome seguito dalla società viola, anche dall'Inter se parte Onana
16 giugno 2023 09:41
Pedullà rivela: "Vicario primo nome sulla lista della Fiorentina. Ostacolo Inter se parte Onana"
15 giugno 2023 00:12
QS annuncia: "Caprile del Bari vicino all'Empoli per la porta". Sblocca la partenza di Vicario?
14 giugno 2023 18:26
TMW, Inter ad un passo da Vicario: superata la concorrenza. Dopo finale Champions fumata bianca
07 giugno 2023 17:39
Corsi: "Vicario e Parisi pronti per una squadra importante. In caso di offerta importante, non li tratteremo"
31 maggio 2023 17:20
Vicario parla del suo futuro: "Voglio essere protagonista giocando tutte le partite, mi sento pronto"
27 maggio 2023 15:06
Monti: "Non farei investimento su Audero e punterei su Martinelli. Vicario? Ormai è andato"
27 marzo 2023 19:24
Vicario poteva essere della Fiorentina per 12 milioni. Adesso lo vogliono Bayern Monaco e Juventus
21 febbraio 2023 15:56
Vicario: "Dispiace perchè siamo andati vicino a vincere un derby importante, la Fiorentina è forte"
19 febbraio 2023 22:38
Vicario puntualizza: "La partita contro la Fiorentina è sentita dall'Empoli ma non da me, è come le altre"
17 febbraio 2023 21:08
La tripla parata da impazzire di Vicario contro la Roma. Ormai è irraggiungibile per la Fiorentina?
04 febbraio 2023 22:02
Corsi chiude: "Non ci sono le condizioni per la cessione di Vicario e Parisi alla Fiorentina a gennaio"
10 gennaio 2023 21:35
Vitale: "Barone con il calcio non c'entra nulla. Adesso venderei Amrabat e prenderei subito Vicario"
10 gennaio 2023 11:08
La Fiorentina potrebbe aver perso il treno Vicario, adesso lo vuole prendere la Juventus
17 novembre 2022 15:17
Retroscena Vicario-Fiorentina, Corsi: "Non mi vogliono dare 12 milioni? Anno prossimo lo vendo a 25"
15 novembre 2022 14:32
Vicario è un grande rimpianto per la Fiorentina, è il miglior portiere della Serie A nel 2022
15 novembre 2022 13:18
Retroscena Vicario, in estate la Fiorentina gli ha preferito Gollini. Adesso lo vogliono Juventus e Roma
01 novembre 2022 12:16
Il Tirreno, Fiorentina che occasione persa. Adesso su Parisi e Vicario ci sono Lazio e Juventus
29 ottobre 2022 12:42
Pedullà: "È stata una bestemmia la scelta della Fiorentina di non prendere Vicario. Bruciata occasione"
25 ottobre 2022 16:30
Zanetti, lezione alla Fiorentina: "Avere Vicario è come prendere un bomber da 20 milioni"
20 ottobre 2022 16:08
Vicario: "Contento di essere rimasto all'Empoli. La società ha creduto in me e ha investito"
19 luglio 2022 15:41
Gollini alla Fiorentina, Lazio trova l'accordo per Maximiano. Vicario verso la permanenza all'Empoli?
04 luglio 2022 00:49
La Lazio è a un passo da Vicario, costerà circa 15 milioni. Mollato Carnesecchi dell'Atalanta
02 luglio 2022 13:53
Corsi spinge Vicario alla Lazio: "Saremmo felici per lui. Attendiamo il prossimo contatto"
01 luglio 2022 23:04
Corsi: "Nessun offerta per Vicario. Rimango in attesa, magari il prossimo anno lo vendo meglio"
27 giugno 2022 17:03
Corsi esalta Vicario: "È il miglior portiere italiano dopo Donnarumma. Vogliamo confermarlo"
23 giugno 2022 22:24
L'Empoli pronto a salutare Vicario che piace alla Fiorentina? Gli azzurri prendo Perisan dal Pordenone
23 giugno 2022 14:17
TMW, a breve inizierà la trattativa per rinnovo di Terracciano. La Fiorentina deve decidere se sarà il primo
21 giugno 2022 13:56
Nazione, la Fiorentina continua a pensare a Vicario: Zurkowski la carta per abbassare le pretese dell’Empoli?
21 giugno 2022 09:49
Nazione, Zurkowski torna, non è stato riscattato dall’Empoli: sarà la carta per Parisi o Vicario?
19 giugno 2022 10:01
Nazione, Zurkowski non verrà riscattato dall'Empoli: sarà la carta per Vicario o Parisi?
18 giugno 2022 09:19
Corsi smentisce Vicario vicino alla Fiorentina: "Nessuno ha mostrato interesse nel volerlo prendere"
14 giugno 2022 00:20
Nazione, prima la cessione di Dragowski poi partirà la caccia ad un nuovo titolare: Vicario e Gollini i nomi
13 giugno 2022 09:28
Gazzetta, la Fiorentina frena per Vicario: l’Empoli chiede almeno 12 milioni
13 giugno 2022 09:00
Corriere dello Sport, Terracciano non basta. Vicario in pole, Zurkowski la carta?
13 giugno 2022 08:45
CorSport, lussazione alla spalla per Carnesecchi: rischio operazione e lungo stop. Lazio torna su Vicario?
08 giugno 2022 20:09
Corriere del Mezzogiorno, sondaggio Napoli per Vicario, ma la Fiorentina è in vantaggio
08 giugno 2022 17:14
TMW, Corsi mantiene la promessa: l'Empoli riscatta Vicario per 9 milioni di euro dal Cagliari
07 giugno 2022 23:21
Mareggini: "Consigliai Meret alla Fiorentina, è diverso da Gollini. Vicario? La sorpresa"
06 giugno 2022 09:30
Bucchioni sicuro: "Gollini non interessa alla Fiorentina. Cragno invece piace alla dirigenza viola"
05 giugno 2022 13:19
Nazione, Zurkowski sarà controriscattato ma la Fiorentina è indecisa se tenerlo o scambiarlo
03 giugno 2022 12:07
Pedullà scrive: "Alla Fiorentina piace Meret e non ha mosso passi in avanti per Gollini e Vicario"
01 giugno 2022 11:48
Repubblica, Vicario, Fiorentina pronta a tutto per averlo: Zurkowski sarà la carta giusta?
30 maggio 2022 09:55
Corsi gela la Fiorentina: "Riscatteremo Vicario, contento di darlo alla Lazio perchè Lotito è un amico"
28 maggio 2022 19:01
Corriere dello Sport, si complica la pista Vicario, per la Fiorentina sono troppi 10 milioni
28 maggio 2022 09:33
Parla Vicario: "Io alla Fiorentina? Nel mio futuro prenderò quello che merito, lavoro ogni giorno"
26 maggio 2022 16:26
Nazione, Dragowski ai saluti: Vicario e Gollini in corsa per la porta viola, due trattative diverse
25 maggio 2022 09:40
Pedullà frena su Vicario alla Fiorentina: "La società viola per il momento non vuole affondare"
24 maggio 2022 12:13
Nazione, Vicario in pole ma c'è anche Cragno. Spunta Gollini, Kouamé la carta di scambio?
24 maggio 2022 09:23
Nazione, Fiorentina su Vicario, oggi l'incontro: il Cagliari chiede 10 milioni, prestito con riscatto
23 maggio 2022 09:41
Radio Bruno frena: "Non è fatta per Vicario alla Fiorentina, prezzo viene ritenuto ancora troppo alto"
17 maggio 2022 20:13
TMW annuncia: "Vicario è vicino alla Fiorentina, trattativa ai dettagli per il nuovo portiere viola"
15 maggio 2022 21:41
Vicario fa i miracoli davanti a Joe Barone, l'obiettivo della Fiorentina ferma la Salernitana sul pareggio
14 maggio 2022 17:20
Vicario incanta San Siro. Il portiere che vuole la Fiorentina bravo con piedi, fa miracoli contro l'Inter
06 maggio 2022 20:47
Corsi veste Vicario di viola? "Il suo prossimo step è giocare in un club importante come la Fiorentina"
04 maggio 2022 18:21
Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"
04 maggio 2022 11:18
Nazione scrive: "La Fiorentina per prendere Vicario dall'Empoli potrebbe mettere sul piatto Zurkowski"
03 maggio 2022 10:41
Pedulla sicuro: "Vicario dovrebbe essere riscattato dall'Empoli, ma lo vuole prendere la Fiorentina"
29 aprile 2022 13:20
Corriere fiorentino scrive: "Vicario è il portiere in cima alla lista della Fiorentina per giugno"
22 aprile 2022 16:23
Corriere Fiorentino, Dragowski all’addio: sirene dall’Inghilterra, Fiorentina pronta alle offerte
22 aprile 2022 09:53
Di Marzio annuncia: "Primi contatti della Fiorentina per prendere Vicario, Empoli valuta riscatto"
14 aprile 2022 21:15
Sconcerti attacca: "Adesso la Fiorentina deve farsi sentire per le mancate punizioni alla Juventus"
14 aprile 2022 21:00
Roccati elegge Terracciano: "Titolare anche l'anno prossimo. Vicario? Non farebbe il secondo"
07 aprile 2022 13:50
Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina
29 marzo 2022 13:51
Terracciano resta, Dragowski ai saluti. Fiorentina su Carnesecchi ma anche su Vicario
24 marzo 2022 09:36
Da Empoli, la Fiorentina ha scelto il post-Dragowski: sarà Vicario. Il portiere piace ad Italiano
23 marzo 2022 18:11
Gazzetta dello Sport, Silvestri o Vicario per il post Dragowski. Terracciano farà il secondo?
10 marzo 2022 15:42
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