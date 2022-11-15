Retroscena Vicario-Fiorentina, Corsi: "Non mi vogliono dare 12 milioni? Anno prossimo lo vendo a 25"

Guglielmo Vicario è il grande rimpianto della Fiorentina per la porta, in estate gli è stato preferito Gollini in casa viola

Enzo Bucchioni ha rivelato una sua conversazione con il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi per quanto riguardo Vicario e il suo mancato trasferimento alla Fiorentina in estate, che poi ha virato su Gollini. Le sue parole a Radio Bruno: "Lo dico perchè non è un segreto, sapete cosa mi ha detto Corsi quest'estate su Vicario: "Non mi vogliono dare 12 milioni? Allora me lo tengo e lo vendo il prossimo anno a 25" difficile dargli torto, le cose stanno andando proprio cosi"

INCONTRO TRA BARONE E GRAVINA

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