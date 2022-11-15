Nazione svela: “Incontro Barone-Gravina a Coverciano: il dg ha parlato dei torti arbitrali subiti dai viola”

Fiorentina stanca, Barone è stato avvistato ieri a Coverciano

Joe Barone è stato avvistato ieri a Coverciano dove si trova in ritiro la Nazionale di Mancini. Il motivo dell’ improvvisata? La necessità di parlare con Gravina per affrontare l’argomento relativo agli arbitri. Barone ha espresso tutte le sue perplessità circa il trattamento che la Fiorentina avrebbe subito nel corso di questa prima parte di stagione. Lo scrive La Nazione.

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