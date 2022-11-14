Ulivieri non ha dubbi: "Ikoné-Tomori? È stato un errore non dare il rigore alla Fiorentina"
Durante l'intervista concessa a TMW a margine della presentazione del libero "Allenatori d'Italia", Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è tornato a parlare della partita...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 21:25
Durante l'intervista concessa a TMW a margine della presentazione del libero "Allenatori d'Italia", Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è tornato a parlare della partita di ieri tra Fiorentina e Milan: "Ha fatto vedere un grande calcio, ha cambiato qualcosa dimostrando una certa flessibilità ma i concetti sono sempre quelli: pressing alto, invadere l'area di rigore con tanti uomini rischiando di esporsi al contropiede. Lo scorso anno mi sono divertito con la Fiorentina e mi diverto anche quest'anno. Le polemiche arbitrali? È stato un errore non dare il rigore alla Fiorentina".
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