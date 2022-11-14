Pioli: "Vincere partite come contro la Fiorentina significa crederci, avere spirito e avere qualità"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato la vittoria contro la Fiorentina il giorno dopo direttamente da Parma

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha ritirato oggi il premio Sport e Civiltà consegnatogli presso il Teatro Regio di Parma; a margine della consegna, il mister ha ringraziato tutti per i messaggi e il supporto pervenutigli dopo il lutto di ieri.

Ieri una vittoria arrivata nel finale: il Milan ci crede sempre.

"La squadra è sicuramente cresciuta dal punto di vista mentale e credo che sappia riconoscere le opportunità... Dopo la brutta prestazione di Cremona, che è stato il nostro passaggio più critico e che ci ha danneggiato la classifica - con le ultime due vittorie il nostro sarebbe stato un ottimo inizio di campionato, tralasciando il campionato eccezionale del Napoli -, ieri sapevamo che dovevamo dimostrare di poter finire bene e con l'atteggiamento giusto; abbiamo giocato con grande intensità, incontrando un avversario che ci ha creato grandi difficoltà: vincere queste partite significa crederci, avere spirito e avere qualità, perché altrimenti se non hai qualità e spirito di squadra di alto livello queste partite non le vinci". Lo riporta Milan News

IL PARERE DI SABATINI

https://www.labaroviola.com/sabatini-sicuro-ieri-era-rigore-evidente-per-la-fiorentina-cosa-avrebbero-detto-i-milanisti-a-maglie-invertite/192466/