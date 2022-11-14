Sabatini sicuro: "Ieri era rigore evidente per la Fiorentina: cosa avrebbero detto i milanisti a maglie invertite?"
C'è stata anche una lacuna del Var perchè di fatto l'arbitro è di spalle a quel contatto e c'era bisogno di una revisione: la cosa più brutta è che l'arbitro non sia andato al Var
Il noto giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva per parlare degli errori arbitrali accaduti ieri in Milan-Fiorentina, queste le sue parole:
"Intervento di Tomori? L'ho detto anche ieri, per me è un evidente rigore perchè il difensore interviene con la coscia sul ginocchio di Ikonè. Avrebbero dato rigore in qualsiasi partita di qualsiasi campionato. Ho visto e rivisto l'episodio, opinione mia, quello è rigore: a tutti i tifosi del Milan che dicono che non era rigore, a maglie invertite che cosa dite? Non dico assolutamente che sia malafede, è solamente errore dell'arbitro."
CASSANO ELOGIA LA FIORENTINA VISTA A SAN SIRO
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