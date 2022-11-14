Sabatini sicuro: "Ieri era rigore evidente per la Fiorentina: cosa avrebbero detto i milanisti a maglie invertite?"

C'è stata anche una lacuna del Var perchè di fatto l'arbitro è di spalle a quel contatto e c'era bisogno di una revisione: la cosa più brutta è che l'arbitro non sia andato al Var

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2022 16:23

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