Cassano: "Grande Fiorentina a San Siro, meritava di vincere. Milan vince grazie a episodi dubbi"
Milan vince grazie all'arbitro contro la Fiorentina, Antonio Cassano ha commentato la gara di San Siro delle due squadre
Antonio Cassano ha parlato della gara tra Milan e Fiorentina, commentando la partita delle due squadre ieri a San Siro:
"Ieri il Milan ha sofferto contro una buonissima Fiorentina, il Milan è partita in vantaggio grazie ad una bella azione tra Giroud e Leao, poi c'è stata una grande Fiorentina nel primo tempo, meritavano il pareggio e anche un gol in più. Nel secondo tempo bellissima partita aperta in entrambi i lati, il Milan ha segnato alla fine tra mille dubbi e mille situazioni. La Fiorentina poteva fare il secondo gol, c'è stato un salvataggio clamoroso di Tomori su Ikonè"
LA MOVIOLA DEL CORRIERE DELLO SPORT
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