Parla Vicario: “Io alla Fiorentina? Nel mio futuro prenderò quello che merito, lavoro ogni giorno”

Guglielmo Vicario è stato convocato da Roberto Mancini per lo stage con la nazionale azzurra, il portiere italiano classe 1996, di proprietà del Cagliari ma in questa stagione in prestito all’Empoli, è uno dei grandi obiettivi di mercato della Fiorentina, queste le sue parole alla Rai: “La convocazione in nazionale la dedico ai miei genitori, è stata una grande emozione. Il mio futuro si scrive con il lavoro di ogni giorno, con lavoro, sacrificio e impegno. Prenderò quello che io merito e che mi sarò conquistato” conclude Vicario.

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU VICARIO