La Fiorentina potrebbe aver perso il treno Vicario, adesso lo vuole prendere la Juventus

In estate ci aveva messo gli occhi la Fiorentina, che poi ha scelto Gollini data la richiesta dell'Empoli di 12 milioni

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, in casa Juventus, per il dopo Szczesny sono sempre più orientati a puntare su Vicario, portiere più volte elogiato pubblicamente anche da un certo Gigi Buffon.

La Juventus, dopo i pour parler degli ultimi tempi, si prepara per entrare in azione a gennaio. La priorità non è quella di arruolare Vicario per l’immediato – Allegri è copertissimo nel ruolo grazie a Szczesny e Perin - bensì quella di anticipare la probabile asta estiva. I dirigenti bianconeri vorrebbero replicare l’operazione Gatti 2022: cioè prenotare il portiere dell’Empoli subito, lasciandolo però (almeno) altri sei mesi in prestito in Toscana. Cherubini vorrebbe giocare d’anticipo per bruciare sul tempo la concorrenza: dalla Roma al Tottenham dell’ex uomo mercato juventino Fabio Paratici. Assicurarsi già in inverno il sì di Vicario e dell’Empoli consentirebbe alla Juve di programmare meglio anche il dopo Szczesny.

Il contratto del 32enne polacco scade nel 2024, praticamente tra un anno e mezzo. Ecco perché alla Continassa, pur avendo grande fiducia nell’ex Roma e nel suo vice Perin, hanno iniziato a guardarsi intorno con decisione. Dopo i sondaggi per Marco Carnesecchi (Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta) e Giorgi Mamardashvili (Valencia), la pista Vicario è diventata quella più calda. Prenotare l’empolese a gennaio consentirebbe alla Juventus di trovarsi pronta a qualsiasi evenienza estiva legata al futuro di Szczesny e Perin.

Vicario si prenderebbe la Juventus o dopo una stagione da vice del polacco, come successe allo stesso Szczesny quando arrivò dalla Roma e il titolare era ancora Buffon. O direttamente a giugno (giocandosi il posto con Perin), nell’eventualità che l’ex Roma e Arsenal decida di lasciare Torino dodici mesi prima della naturale scadenza del contratto.Tutte ipotesi, al momento. Di sicuro, ora come ora, c’è il forte interesse della Juventus per Vicario e qualche discorso già avviato.

Spifferi e conferme arrivano anche da Udine, città natale di Vicario e dove tuttora vive la famiglia del portiere dell’Empoli. Basta frequentare il ristorante della zona nord della città, zona Chiavris. Ogni settimana all’ora di cena, stesso giorno e stessa ora, c’è un tavolo prenotato per il medesimo gruppo di persone, tutte legate da un profondo rapporto di amicizia. Si va da un minimo di tre partecipanti a salire, a seconda delle occasioni. A sedersi sono dei personaggi di spicco della città: funzionari pubblici, politici, professionisti di alto livello. Si prende parte all’evento gustando tartare di carne e con il solo scopo di discutere e approfondire un solo e unico argomento: la Juventus.

Il denominatore comune del tifo calcistico, per essere invitati, è imprescindibile. Una sera è capitato che tra i commensali ci fosse anche il dottor Michele Vicario, storico medico di base del quartiere (è in pensione dalla fine dell’anno scorso), ma soprattutto papà di Guglielmo. Così, tra una chiacchiera e l’altra sulla Vecchia Signora, è emerso il forte interesse del club bianconero per il ragazzo di casa. L’attenzione piace? Sì, moltissimo. E quella di Torino sarebbe una delle soluzioni più gradite dal portiere azzurro, anche lui juventino fin da bambino.

SABIRI E IL CUORE VIOLA CON AMRABAT

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