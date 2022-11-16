Fiorentina interessata a Sabiri? Lui intanto si fa una fotografia con Amrabat e spunta un cuore viola

Sabiri nel mirino della Fiorentina per gennaio secondo quanto raccontano da Genova, intanto fa foto social con Amrabat

Nella giornata di oggi da Genova è rimbalzata la notizia della possibilità dell'arrivo alla Fiorentina di Sabiri, centrocampista della Sampdoria classe 1996, per 15 milioni di euro, operazione che, secondo Primo Canale, potrebbe essere definita adesso e concretizzata a giugno. Resta da capire se questo trasferimento possa essere realmente fattibile. Intanto, dal ritiro del Marocco, alle porte del mondiale, Sabiri, compagno di squadra di Amrabat, ha postato sui social una fotografia con il giocatore viola che ha ricondiviso lo scatto con il cuore viola. Un indizio che ha fatto suscitare la curiosità di tanti tifosi della Fiorentina. Questo il post

DA GENOVA PARLANO DI SABIRI ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/da-genova-fiorentina-vuole-acquistare-sabiri-per-15-milioni-poi-prestito-alla-samp-fino-a-giugno/192748/