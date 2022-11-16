Da Genova, Fiorentina vuole acquistare Sabiri per 15 milioni. Poi prestito alla Samp fino a giugno

La Fiorentina è pronta ad acquistare Abdelhamid Sabiri. Un nome che circola da tempo in orbita viola, ma che sta prendendo sempre più forza nelle ultime settimane. E stando quanto riportato da Primoca...

A cura di Redazione Labaroviola 16 novembre 2022 19:21

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