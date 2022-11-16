Da Genova, Fiorentina vuole acquistare Sabiri per 15 milioni. Poi prestito alla Samp fino a giugno
La Fiorentina è pronta ad acquistare Abdelhamid Sabiri. Un nome che circola da tempo in orbita viola, ma che sta prendendo sempre più forza nelle ultime settimane. E stando quanto riportato da Primoca...
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2022 19:21
La Fiorentina è pronta ad acquistare Abdelhamid Sabiri. Un nome che circola da tempo in orbita viola, ma che sta prendendo sempre più forza nelle ultime settimane. E stando quanto riportato da Primocanale, sito di notizie sulla Liguria, la Fiorentina potrebbe acquistare il fantasista marocchino per 15 milioni già a gennaio lasciandolo però in prestito alla Sampdoria fino a fine anno.
NARDELLA: "LA FIORENTINA STA PENSANDO AL VIOLA PARK, NOI AL NUOVO FRANCHI. FIRENZE AVRÀ DUE GIOIELLI"
https://www.labaroviola.com/nardella-la-fiorentina-sta-pensando-al-viola-park-noi-al-nuovo-franchi-firenze-avra-due-gioielli/192728/