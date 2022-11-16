Nardella: "La Fiorentina sta pensando al Viola Park, noi al Nuovo Franchi. Firenze avrà due gioielli"

Dario Nardella ha parlato del Nuovo Franchi e del Viola Park, un doppio progetto che farà più forte la Fiorentina

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno della situazione riguardante il nuovo stadio Franchi e il rapporto con la Fiorentina, queste le sue parole:

"La Fiorentina è più concentrata sul Viola Park perchè è un loro progetto, io sono più concentrato sullo stadio Franchi perchè è una sfida che io ho abbracciato, che sento mia perchè c'era il rischio di abbandonare il Franchi e di non fare lo stadio nuovo a Firenze.

Capisco che ognuno è vicino rispetto al proprio progetto ma almeno ci dividiamo i compiti e ognuno porta avanti la sua squadra e questo è un vantaggio per tutti, alla fine avremo uno stadio nuovo da 190 milioni di euro e un centro sportivo di altissimo livello. Saremo primi in Italia per la infrastrutture nel calcio.

I lavori per il nuovo Franchi inizieranno nel 2023 questo è poco ma sicuro, mi affido all'esperienza della Fiorentina e loro sapranno valutare cosa è più conveniente sul dove far giocare la squadra, ci sono tanti aspetti in ballo, dall'aspetto economico, alla comodità per i tifosi fino ad arrivare a cosa è meglio per la squadra"

LA ROTTURA TRA LA FIORENTINA E NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/se-gonzalez-non-fa-un-grande-mondiale-parole-di-barone-sono-un-danno-economico-per-la-fiorentina/192705/