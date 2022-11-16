Se Gonzalez non fa un grande mondiale parole di Barone sono un danno economico per la Fiorentina

Il direttore generale della Fiorentina prima della gara contro il Milan su Nico Gonzalez ha dichiarato: "Ci sono quelli che fisicamente sono qui e mentalmente stanno pensando al Mondiale" parole che p...

Il direttore generale della Fiorentina prima della gara contro il Milan su Nico Gonzalez ha dichiarato: "Ci sono quelli che fisicamente sono qui e mentalmente stanno pensando al Mondiale" parole che poi hanno fatto il pari con quelle di Italiano, nel post partita. Il tecnico viola ha dichiarato: "Nico mentalmente non è al 100%, non può dare quello che serve alla squadra e quindi è come se fosse infortunato"

Queste parole rappresentano una vera e propria rottura, pubblica, tra la Fiorentina e Nico Gonzalez. Il giocatore, come fatto vedere dagli stessi social della società viola, nell'ultima settimana di allenamenti con la squadra a Firenze, si è sempre regolarmente allenato, ma non è stato mai convocato

A questo punto, conclamata la rottura tra le parti, in casa Fiorentina si dovrebbe tifare per l'Argentina e per il giocatore al mondiale in Qatar. Perchè se Nico Gonzalez non dovesse fare un grande mondiale, a gennaio ti ritroveresti con un giocatore separato in casa e svalutato dal punto di vista economico (è stato comprato per 27 milioni). Chiunque ti possa venire a chiedere il giocatore nel mercato di gennaio, sempre nel caso che il suo mondiale non fosse esaltante, non ti darebbe la cifra richiesta oppure quella che ti farebbe recuperare l'investimento fatto. Un giocatore che è in rotta con la società, perde naturalmente valore sul mercato.

Un altro aspetto da non sottovalutare è l'aspetto tecnico. La società viola ha dimostrato di non essere abilissima sul mercato, soprattutto quando si parla di sostituire. Nell'ultimo anno la Fiorentina è arrivata alla rottura con i 3 più forti giocatori della sua rosa, prima Vlahovic, poi Torreira e questa volta Nico Gonzalez. Nelle cessione dei primi due, sul mercato la dirigenza li ha sostituiti con Cabral e Mandragora. Non serve un esperto per dire che questi due giocatori arrivati, non sono stati nemmeno minimamente all'altezza dei loro predecessori. Lo scorso anno Gonzalez è stato preziosissimo per la squadra in chiave europea, migliore in campo nelle partite chiave della stagione. Dunque la paura è che questi errori possono ripetersi e la squadra, ancora una volta, indebolirsi. Non ne abbiamo bisogno.



GLI OCCHI DI INTER E MILAN SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/gazzetta-linter-e-il-milan-vogliono-nico-gonzalez-potrebbe-lasciare-la-fiorentina-gia-a-gennaio/192685/